2. Bundesliga: Bielefeld und Hamburg unentschieden

Zum Abschluss des 10. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Arminia Bielefeld und der Hamburger SV mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Die Gäste aus Hamburg hatten in der 14. Minute durch Lukas Hinterseer vorgelegt, Bielefeld glich in der 50. Minute durch Fabian Klos aus. Während der Führungstreffer noch reine Glücksache war, verdiente sich der HSV den Vorsprung danach. Bielefeld kämpfte sich zurück in die abwechslungsreiche Partei.



In der Tabelle bleibt Hamburg auf Rang eins, mit einem Punkt Abstand auf Stuttgart und einem weiteren Punkt Abstand auf Bielefeld auf Rang drei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur