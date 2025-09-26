Europa League eröffnet mit Favoritensiegen und Rückschlägen für Traditionsklubs

Der 1. Spieltag der Europa League bot enge Duelle, späte Entscheidungen und einige Überraschungen, berichten UEFA, Reuters und weitere internationale Medien. Aston Villa gewann dank eines frühen Treffers, die Rangers verloren zuhause, der VfB Stuttgart startete mit einem Sieg.

Aston Villa legte vor heimischer Kulisse den Grundstein für drei Punkte: Kapitän John McGinn zog nach kurzer Ecke aus der Distanz ab und traf in der 13. Minute zum 1:0 gegen Bologna. Später vergab Ollie Watkins einen Elfmeter, und Bologna scheiterte mit einem wuchtigen Kopfball an der Latte – am Ende stand dennoch der knappe Auftakterfolg.



In Glasgow setzte es einen Dämpfer: Die Rangers verloren 0:1 gegen Genk. Die Schlüsselszenen prägten eine Rote Karte gegen die Gastgeber, ein gehaltener Strafstoß und schließlich der entscheidende Treffer durch Oh Hyeon-gyu. Parallel kassierten die Young Boys in Bern eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Panathinaikos, während Lyon in Utrecht 1:0 gewann und Porto in Salzburg mit 1:0 siegte. Ferencváros und Viktoria Plzeň trennten sich 1:1.



Der VfB Stuttgart erwischte einen gelungenen Start und besiegte Celta Vigo 2:1. Zudem meldete Lille ein später 2:1 gegen Brann Bergen – der 38-jährige Olivier Giroud krönte das Comeback mit einem späten Siegtreffer per Kopf. In Birmingham, Lyon, Salzburg und Bern prägten Standards und Umschaltsituationen die Partien, viele Spiele wurden erst in der Schlussphase entschieden.

Quelle: ExtremNews



