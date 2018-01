Tayfun Korkut ist neuer Trainer von VfB Stuttgart

Tayfun Korkut ist der neue Trainer des VfB Stuttgart. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer 2019 unterschrieben und wird am Dienstag erstmals eine Trainingseinheit des Bundesligateams leiten, teilte der VfB am Montag mit. Der Verein hatte am Sonntag den alten Trainer Hannes Wolf und den Co-Trainer Miguel Moreira entlassen. Korkut war lange als Profifußballer aktiv.

Nach seinem Karriereende als Profi begann er seine Trainerlaufbahn zunächst als Jugendtrainer bei Real Sociedad San Sebastian. Nach seiner nächsten Station als Jugendtrainer bei der TSG Hoffenheim übernahm er 2011 die U19 des VfB. Ab 2012 war Korkut als Co-Trainer in der türkischen Nationalmannschaft tätig. Anschließend war er Trainer von Hannover 96, des 1. FC Kaiserslautern und von Bayer 04 Leverkusen. Quelle: dts Nachrichtenagentur