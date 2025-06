Seidenstraße: Das 21. Shanghai Suzhou Creek Drachenboot-Einladungsturnier endet mit einer Rekordteilnehmerzahl

Das 21. Shanghai Suzhou Creek Drachenboot-Einladungsturnier wurde am 25. Mai im Bezirk Putuo in Shanghai mit einer neuen Teilnehmerrekordzahl für die letzten zehn Jahre abgeschlossen. Insgesamt 58 Teams aus verschiedenen Ländern und Regionen nahmen an dem lebhaften Wettbewerb teil.

Die Veranstaltung wurde von der Shanghai Sports Federation und der Bezirksregierung ausgerichtet und von der Shanghai Dragon Boat Association, dem Putuo District Sports Bureau und der Oriental Sports Daily organisiert. Sie zog 1.078 Athleten in fünf Kategorien an, darunter Elite, Universität, Open, High School und öffentliche Gruppen. Das diesjährige Rennen hat seine internationale Reichweite erweitert und Teams aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Malaysia, Australien und Kanada angezogen. Paddler aus den USA, Deutschland, Spanien, der Schweiz, Ungarn, Singapur und Südafrika spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Neben dem Rennen bot ein thematischer Markt den Einwohnern ein umfassendes Erlebnis aus Kultur, Sport und Unterhaltung. Da Putuo seine Bemühungen zum Aufbau eines Innovationsgürtels entlang des Korridors Shanghai-Nanjing vorantreibt, diente die Veranstaltung auch als Plattform für die regionale Zusammenarbeit. Drachenboot-Teams aus sieben Städten, darunter Nanjing, Wuxi, Changzhou, Suzhou, Nantong, Zhenjiang und Taizhou, nahmen teil und vertieften durch Sport und kulturellen Austausch die Beziehungen zwischen den Städten. Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)