1. Bundesliga: Leipzig verliert in Leverkusen

Am 29. Spieltag in der Bundesliga hat RB Leipzig am Sonntagabend bei Bayer Leverkusen mit 0:2 verloren.

Eigentlich machten die Leipziger kein schlechtes Spiel, verwerteten aber ihre Chancen nicht und hatten am Ende auch etwas Pech. Leverkusens Adam Hlozek legte traf kurz vor der Halbzeitpause (40.), kurz vor Schluss wurde Leipzigs Dominik Szoboszlai mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (85.), für die Gastgeber verwandelte Nadiem Amiri den folgenden Elfmeter (86.). Im Kampf um die internationalen Plätze rutscht Leipzig auf Rang fünf, Leverkusen bleibt direkt dahinter auf der sechs.

Union gewinnt in Mönchengladbach



Zum Abschluss des 29. Spieltags in der Bundesliga hat Union Berlin am Sonntagabend bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen - der vierte Sieg in Folge gegen die Gladbacher.

In der Tabelle ändert sich für beide Teams vorerst nichts, Union bleibt auf Rang drei, mit vier Punkten Abstand auf den FC Bayern München und fünf auf Dortmund, Mönchengladbach bleibt auf Position zehn. Die Gastgeber waren lange Zeit unmotiviert und wurden erst in der Schlussphase gefährlich. Union spielte sich dagegen von Anfang an mehrere gute Torchancen heraus und Sheraldo Becker erzielte den Entscheidungstreffer in der 60. Minute volley. Danach schalteten die Berliner routiniert auf Verteidigung und Gladbach kam kaum noch durch - der Sieg ging in Ordnung.

Freiburg feiert ungefährdeten Sieg gegen Schalke



Im ersten Sonntagsspiel des 29. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 4:0 gegen Schalke 04 gewonnen. Die Breisgauer waren von Anfang an die klar bessere Mannschaft. Lücken in der Defensive der Knappen führten immer wieder zu Chancen der Hausherren. Die Halbzeitführung aufgrund von zwei Treffern von Michael Gregoritsch (7. und 35. Minute) war demnach auch verdient. Zum Seitenwechsel waren die Schalker zwar bemüht, in die Partie zurückzufinden - ein Tor von Lucas Höler sorgte allerdings bereits in der 52. Minute für die Vorentscheidung. Das Team aus Gelsenkirchen hatte im Anschluss kaum noch Möglichkeiten für ein Comeback. Stattdessen trafen die Freiburger in der 82. Minute sogar noch ein viertes Mal, wobei sich diesmal Matthias Ginter in die Torschützenliste eintragen durfte. Durch die Niederlage bleibt Schalke als Vorletzter tief im Abstiegskampf. Freiburg rückt wiederum vorerst auf den dritten Rang vor und kann von der Champions League träumen. Für die Breisgauer geht es am Samstag in Köln weiter, die Schalker sind am Samstagabend gegen Werder Bremen gefordert.

Dortmund gewinnt gegen Frankfurt - Platz eins



Nach der blamablen Niederlage der Bayern am Nachmittag hat Borussia Dortmund am Samstagabend den Matchball aufgenommen, 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und sich damit neu an Platz eins der Tabelle gesetzt. Jude Bellingham eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, Donyell Malen legte fünf Minuten später nach (24.), Mats Hummels traf in der 41. Minute. Im zweiten Durchgang gingen es die Dortmunder dann ruhiger an, waren extrem kontrolliert und ließen bei der Eintracht praktisch keine Möglichkeiten zu, Donyell Malen konnte in der 66. Minute sogar noch für den BVB erhöhen. Das ausverkaufte Westfalenstadion träumt von der Meisterschaft.

