2. Bundesliga: Köln und Düsseldorf unentschieden

Im Kampf um die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln am 23. Spieltag wichtige Punkte liegen lassen. Die Geißböcke kamen am Sonntagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 hinaus und müssen sich deswegen mit Platz zwei begnügen.

Köln hatte im Rheinderby von Beginn an die Initiative übernommen und das Spiel kontrolliert, die Fortuna-Defensive verteidigte aber aufmerksam, und es dauerte bis zur 67. Minute, dass der nun völlig frei stehende Florian Kainz nach Vorarbeit von Linton Maina punkten konnte.



Nach dem Treffer zogen sich die Gastgeber zunehmend zurück, verwalteten die Führung und lauerten auf Konter. Düsseldorf, bis dahin offensiv kaum in Erscheinung getreten, erhöhte den Druck. Eine große Gelegenheit zum Ausgleich vergab Vincent Vermeij in der 84. Minute, als er den Ball aus kurzer Distanz an die Latte setzte.



Die Schlüsselszene folgte wenige Minuten später: In der 87. Minute leistete sich Kölns Innenverteidiger Joel Schmied ein Handspiel im eigenen Strafraum. Nach einer Flanke von links sprang ihm der Ball unkontrolliert an die Hand - Schiedsrichter Michael Bacher zeigte sofort auf den Punkt. Isak Jóhannesson übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt zum 1:1-Ausgleich (90. Minute). FC-Keeper Schwäbe hatte sich für die falsche Ecke entschieden.



Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag: Darmstadt - Schalke 2:0 und Fürth - Braunschweig 3:0.

2. Bundesliga: Paderborn rettet Punkt in Hannover trotz Alu-Pech

Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 zuhause gegen den SC Paderborn mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Niedersachsen gingen direkt mit der ersten Chance in Führung: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß in der vierten Minute spielte Halstenberg einen Doppelpass mit Rochelt und vollendete aus wenigen Metern zum 1:0.

Der Ex-Leipziger legte in der zehnten Minute beinahe per direktem Freistoß nach, aber die Querlatte rettete für den geschlagenen Schubert.

Die Ostwestfalen ließen sich davon aber nicht beeindrucken und kamen selbst zu Chancen, die beste vergab Mehlem in der 36. Minute nach Terho-Pass frei vor Zieler. Somit gingen die Hausherren unterm Strich verdient mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Kwasniok-Elf dran und hatte in der 53. Minute Pech: Nach Zehnter-Freistoß köpfte Brackelmann die Kugel wuchtig an den Querbalken. Und auch in der 61. Minute rettete Aluminium für die 96er: Obermair zog aus 18 Metern ab und ließ diesmal den linken Pfosten erzittern.

Die Breitenreiter-Truppe schien schon als glücklicher Sieger davonzukommen, da gelang den Gästen doch noch der verdiente Ausgleich: In der 89. Minute landete Ansahs abgefälschter Versuch bei Grimaldi und der Routinier nickte aus wenigen Metern sauber zum Endstand ein. In der siebten Minute der Nachspielzeit sah Dehm nach grobem Foulspiel an Ansah noch Gelb-Rot, was am Ergebnis aber nichts mehr änderte.

Damit klettert Paderborn in der Tabelle vorerst auf Rang fünf, Hannover bleibt Achter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur