2. Bundesliga: Bochum spielt unentschieden in Kiel

Am 6. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Bochum in Kiel mit 2:2 unentschieden gespielt und damit den Sprung auf die Tabellenspitze verpasst.

Lukas Hinterseer brachte die Gäste aus dem Pott in der 38. Minute in Führung, Janni-Luca Serra glich in der 57. Minute aus. In der 65. Minute war es dann Bochums Tom Weilandt, der den erneuten Führungstreffer erzielte, Janni-Luca Serra erzielte in der 90. Minute den erneuten Ausgleich für die Gastgeber.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SG Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 4:1 und Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin 1:1. Quelle: dts Nachrichtenagentur

