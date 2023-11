2. Bundesliga: Fürth gewinnt gegen Düsseldorf

Zum Abschluss des 13. Spieltags der 2. Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen.

Nachdem es im ersten Durchgang trotz einiger Chancen für die Gäste noch keine Treffer gegeben hatte, dauerte es nach dem Seitenwechsel nur drei Minuten, bis die Hausherren durch ein Tor von Robert Wagner in Führung gingen. Im Anschluss gab es zwar kurze Zeit Verwirrung um eine mögliche Abseitsstellung - der Treffer wurde aber nach einem VAR-Check gegeben. Im Anschluss blieb das Kleeblatt zunächst die aktivere Mannschaft. In der Schlussphase waren die Fortunen dann zwar durchaus bemüht, konnten den Ausgleich aber nicht mehr erzielen. Durch den Sieg hat Fürth auf Tabellenplatz sechs jetzt genauso viele Punkte auf dem Konto wie die direkt davor platzierten Düsseldorfer. Für die Fürther geht es nach der Länderspielpause am 26. November gegen Wiesbaden weiter, Düsseldorf ist einen Tag vorher gegen Schalke gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Magdeburg - FC Hansa Rostock 1:2, SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern 2:1.

Hertha unentschieden gegen KSC

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga hat Hertha BSC trotz langer Führung nur 2:2 gegen den Karlsruher SC gespielt. Nachdem zunächst die Gäste durch ein Eigentor von Deyovaisio Zeefuik in der zehnten Minute in Führung gegangen waren, konnten die Berliner das Spiel durch Treffer von Fabian Reese (30. Minute) und Florian Niederlechner (42. Minute) noch vor der Pause drehen. Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Karlsruher deutlich mehr Ballbesitz. Viele Chancen sprangen für sie aber zunächst nicht heraus, auf der anderen Seite ließen die Herthaner mehrere gute Chancen liegen. In der Schlussphase kamen die Gäste etwas häufiger vors gegnerische Tor - in der 81. Minute belohnten sie sich schließlich mit dem Ausgleich durch Leon Jensen. Bei der Punkteteilung blieb es am Ende dann auch. In der Tabelle bleiben die Berliner durch das Remis auf dem zwölften Rang, während Karlsruhe auf den 14. Platz vorrückt. Für Hertha geht es nach der Länderspielpause am 24. November in Hannover weiter, der KSC ist zwei Tage später gegen Nürnberg gefordert.

