2. Bundesliga: Kaiserslautern gewinnt Kellerduell in Darmstadt

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Nachholspiel vom 19. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwochabend bei Darmstadt 98 mit 2:1 gewonnen - und bleibt trotzdem Tabellenletzter.

Der Abstand zu dem Darmstädtern, die weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz rangieren, hat sich aber auf einen Punkt verringert. Brandon Borrello schoss in der 16. Minute den ersten Treffer für die Gäste vom Betzenberg, Philipp Mwene legte in der 61. Minute nach. Dabei waren die Darmstädter über weite Strecken stärker, die Tore schoss dafür zuerst die glücklichere Mannschaft - der Anschlusstreffer durch Felix Platte in der Nachspielzeit kam zu spät.

Quelle: dts Nachrichtenagentur