Die Basketball-EM der Frauen: DBB-Frauen verlieren bei EM-Comeback, aber: "Man kann da viel Positives rausziehen"

Die DBB-Frauen verlieren zwar das 1. EM-Spiel seit 12 Jahren mit 50:58 gegen Titelanwärter Frankreich, zeigten dennoch "ein Spiel auf Augenhöhe", wie Expertin Hannah Ballhaus analysierte. Auch Bundestrainerin Lisa Thomaidis war zufrieden: "Das Team hat mit so viel Herz gespielt. Man kann da viel Positives rausziehen." Mit der Leistung einverstanden war auch Spielerin Lina Sontag, die dennoch bemängelte: "Wir müssen auf jeden Fall lernen, besser mit Druck umzugehen und mit solchen athletischen Gegnern." Direkt zu Beginn überzeugten die Deutschen mit einem 7:0-Lauf und machten direkt klar, dass sie keine Laufkundschaft sind. Mit 23 Ballverlusten machte man sich das Leben allerdings selbst schwer und brachte so die Französinnen auf die Siegerstraße. Aber: "Wir haben viele Dinge gesehen, die auch sehr positiv waren", so Ballhaus.

Deutschland - Frankreich 50:58 Der Nachklapp zum Spiel zur Verwendung: https://cloud.thinxpool.de/s/eAJiJDcD2ie2E56 Die deutsche Nationalmannschaft hat sich erstmals wieder seit 2011 für eine Basketball-EM der Frauen qualifiziert. Im Auftaktspiel bot das DBB-Team Titelanwärter Frankreich direkt die Stirn und startete mit einem 7:0-Lauf, führten nach dem 1. Viertel mit 16:11. Der 7:0-Start im Video zur Verwendung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlpIeVoxMXg1VnFDV3JieE1Rd3VCeHJWQml1aHdqL2graFRuNENQbzVrVT0= Im 2. Viertel taten sich die Deutschen dann allerdings deutlich schwerer und gingen mit einem Halbzeitstand von 23:27 in die Kabine. Auch in der 2. Halbzeit konnte das deutsche Team gut mit den Favoritinnen mithalten, kam zwischenzeitlich wieder auf einen Punkt ran, musste sich aber am Ende doch geschlagen geben. Expertin Hannah Ballhaus sah dementsprechend im "ein Spiel auf Augenhöhe", bei welchem den deutschen vor allem auch die 23 Ballverluste schwer zu schaffen machten. Dennoch findet Ballhaus: "Wir haben viele Dinge gesehen, die auch sehr positiv waren." Die gesamte Analyse: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UHBuNzE3aGVKZGFlL3ZRMm5HNE02a2FOaCthRWZ6UVhWN0pwR3pRRWhsOD0= Bundestrainerin Lisa Thomaidis, was sie vom Spiel mitnimmt: "Sehr viel Positives. Wir haben hart gekämpft und waren im Spiel drin... Uns haben auch ein paar Spielerinnen gefehlt, die eigentlich starten würden. Das Team hat mit so viel Herz gespielt. Man kann da viel Positives rausziehen und ich freue mich auf die nächsten Spiele." Lina Sontag zum Spiel: "Wir haben sehr viele gute Sachen gemacht. Vor allem die Defensive Zone hat gut geklappt. Wir müssen auf jeden Fall lernen, besser mit Druck umzugehen und mit solchen athletischen Gegnern. Das hat uns am Ende gefehlt... Ich glaube schon, dass es uns Selbstvertrauen gegeben hat, weil wir viel Gutes gemacht haben." Die Interviews im Video: https://cloud.thinxpool.de/s/gARnHxgrB9MaKax