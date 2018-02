Werder Bremen: Bektic weiterer Neuzugang für Werders U 23

Kurz vor Schließung der Winter-Transferperiode darf Werders U 23 mit Damir Bektic den dritten Winter-Neuzugang begrüßen. Der Mittelfeldmann stößt genau wie Marc-André Kruska zum Team von Oliver Zapel. Der 21-Jährige war zuletzt vereinslos, nachdem er bis zum letzten Sommer für Hertha BSC II auflief.

Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23, freut sich über den Neuzugang: "Damir Bektic ermöglicht uns weitere Optionen. Wir hoffen, dass er nach seiner längeren spielfreien Zeit schnell wieder auf sein altes Niveau kommt."

Damir Bektic durchlief die Jugendmannschaften von Hertha BSC. In der Saison 2016/2017 absolvierte der 21-Jährige zwölf Partien für Hertha BSC II in der Regionalliga Nordost. Neben dem Gewinn der Fritz-Walter-Medaille in Silber für U 17-Spieler im Jahr 2014 holte er mit der U 19 der Hauptstädter 2015 den DFB-Vereinspokal der Junioren.

Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)