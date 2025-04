Trainer-Legende Werner Lorant gestorben

Der frühere Fußball-Trainer Werner Lorant ist. Er sei im Alter von 76 Jahren gestorben, berichtet das Löwen-Fanportal "Die Blaue 24" am Sonntag unter Berufung auf die Schwester des Fußballlehrers.

Als Spieler gewann Lorant mit Eintracht Frankfurt zu Anfang der 1980er-Jahre den Uefa-Cup und den DFB-Pokal. Als Trainer feierte er später vor allem als langjähriger Übungsleiter bei der TSV 1860 München Erfolge. Er führte die Münchner Löwen von der Drittligameisterschaft bis zur Qualifikation für die Champions League.



Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 und Viktoria Aschaffenburg gelangen ihm später zwei weitere Meisterschaften in der dritten Liga. Zudem war er unter anderem in Zypern und in der Türkei als Trainer tätig.

Quelle: dts Nachrichtenagentur