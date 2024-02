Friedhelm Funkel neuer Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat Friedhelm Funkel als neuen Cheftrainer der Profimannschaft der Männer verpflichtet. Das berichten am Mittwoch mehrere Medien unabhängig voneinander. Die erste Trainingseinheit bei dem Zweitligisten soll Funkel demnach bereits am Nachmittag leiten. Für den neuen Trainer bedeutet die Übernahme des Postens auch eine Rückkehr, da der heute 70 Jahre alte Funkel bereits zu seiner aktiven Zeit von 1980 bis 1983 für den FCK aufgelaufen war.

Als Trainer war er bei den Roten Teufeln aber noch nicht tätig. In Kaiserslautern soll er den Klub vor dem weiteren Absturz bewahren, nachdem die Mannschaft in der Tabelle zuletzt auf den 16. Platz abgestürzt war. Der bisherige Cheftrainer Dimitrios Grammozis war am Mittwochmorgen freigestellt worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur