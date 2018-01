Dahlmeier gibt Entwarnung für Olympia

Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier blickt nach den Plätzen 13 und 7 beim Weltcup in Oberhof optimistisch auf den weiteren Saisonverlauf. „Alles in allem bin ich jetzt wieder im Plan. Meine Form ist aufsteigend“, sagt Dahlmeier in der SPORT BILD. „Die Rennen in Oberhof waren sicherlich noch nicht bei 100 Prozent, aber das war auch nicht zu erwarten.“

Zwei Infekte zu Saisonbeginn und am Jahreswechsel hatten die siebenmalige Weltmeisterin zurückgeworfen. „Noch ist nichts verloren, es besteht kein Grund zur Panik“, sagt Bundestrainer Gerald Hönig. „Aber klar ist auch: Jetzt darf gesundheitsmäßig nichts mehr passieren. Laura braucht nun harte Wettkämpfe, um ihr Niveau zu steigern.“ Vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang stehen noch zwei Weltcups an: in Ruhpolding (9. bis 14. Januar) und Antholz (18. bis 21. Januar). Dort will Dahlmeier insgesamt sechsmal starten. „Insgesamt passt das jetzt schon“, sagt Dahlmeier in der SPORT BILD. „Es ist ja noch eine Zeit lang hin bis Korea. Es geht einfach in den nächsten zwei Wochen in Ruhpolding und Antholz darum, weiter an der Form zu feilen. Aber alles in allem fühle ich mich jetzt wieder gut und freue mich auf die nächsten Rennen.“

Quelle: SPORT BILD