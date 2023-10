DFB-Pokal: Bayern fahren nach Saarbrücken

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals muss der FC Bayern zum 1. FC Saarbrücken fahren. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Die weiteren Spielpaarungen: Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt, Arminia Bielefeld - Hamburger SV, SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf, FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth, SV Sandhausen - Bayer Leverkusen, FC St. Pauli - Schalke 04, 1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock, Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg, SC Freiburg - SC Paderborn, VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin, Hertha BSC - Mainz 05, Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg - RB Leipzig und 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln.

Die Spiele werden am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Danach folgt das Achtelfinale am 5./6. Dezember, das Viertelfinale am 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 und das Halbfinale am 2./3. April 2024.

Das Finale in Berlin ist am 25. Mai 2024.

Quelle: dts Nachrichtenagentur