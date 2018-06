Fußball-WM: Senegal unentschieden gegen Japan

Bei der Fußball-WM in Russland hat die Mannschaft aus dem Senegal gegen Japan mit 2:2 unentschieden gespielt.

Sadio Mane hatte die Senegalesen in der 12. Minute in Führung gebracht, Takashi Inui konnte in der 34. Minute für Japan ausgleichen. In der 71. Minute kam dann der erneute Führungstreffer für den Senegal durch Moussa Wague, sieben Minuten später glich Nippon wieder aus, diesmal durch Keisuke Honda.



Damit ist der Senegal in WM-Gruppe H mit vier Punkten punkt- und torgleich mit Japan auf Platz eins. Dahinter folgen Polen und Kolumbien, die in ihren jeweiligen ersten Spiele keine Punkte gesammelt, aber ihre zweite Partie am Abend noch vor sich haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur