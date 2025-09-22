FC St. Pauli bindet Innenverteidiger Hauke Wahl langfristig

Der FC St. Pauli verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Hauke Wahl, meldet dts; der 31-Jährige bleibt laut Vereinsangaben über 2025/26 hinaus und gilt als Führungsfigur.

Der Bundesliga-Aufsteiger hält einen Schlüsselspieler. Hauke Wahl war 2023 aus Kiel gekommen und führte St. Pauli mit zum Aufstieg. Seitdem verpasste er kaum ein Spiel. Sportchef Andreas Bornemann lobt seine Konstanz. Trainer Alexander Blessin betont die Rolle als Stabilisator.

Wahl selbst will den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Der Verein setzt damit auf Kontinuität im Abwehrzentrum. Für die kommenden Spielzeiten soll Stabilität die Basis für sportliche Ziele sein.

Quelle: ExtremNews



