Mustafi rechnet nicht mit WM-Teilnahme

Shkodran Mustafi glaubt nicht mehr an seine Teilnahme bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. "Ich rechne mir nicht viel aus", sagte der Innenverteidiger der "Sport Bild" über seine WM-Chancen. Vor vier Jahren wurde der Spieler des FC Arsenal für den verletzten Marco Reus nachnominiert und feierte in Brasilien den Weltmeistertitel mit dem DFB-Team.

Zuletzt spielte Mustafi unter Löw keine große Rolle mehr. Dennoch stehe er im regelmäßigen Austausch mit dem Bundestrainer. "Er hat gesagt, dass er mich weiter beobachtet. Demnächst kommt er nach London und wird mit mir sprechen", so der 20-fache Nationalspieler. Quelle: dts Nachrichtenagentur