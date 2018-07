St. Peter Ording: Fotostrecke zur Techniker Beach Tour 2018

Der Beach Tourklassiker an der Nordsee ist normalerweise für seine windigen Bedingungen bekannt und naturgemäß ein Eldorado für Kiter und Windsurfer. An dritten Juli Wochenende waren allerdings nur wenige Kiteschirme am Himmel zu sehen. Es herrschten optimale Bedingungen für Beach-Volleyball, wie ExtremNews Fotograf Karl Koch, der zusammen mit Redakteuren Eva Riedemmann vor Ort war, mit seiner Fotostrecke zeigt.

Über 46.000 Besucher strömten am 3. Wochenende im Juli zum Eventgelände, direkt am Strand von St. Peter Ording und fieberten mit den nationalen und internationalen Spitzensportlern im Beachvolleyball zu. Der Centercourt bot bis zu ca. 1.500 Zuschauer Platz und die bis zu drei Nebencourts verwandelten den breiten Traumsandstrand zu einer "Beachvolleyballarena mit Meerblick".



Auch wenn der Event schon eine Woche her ist, so wollen wir erst noch einmal auf das Sportliche bevor wir die große Fotostrecke zeigen.

Die Titel der Techniker Beach Tour St. Peter-Ording gingen nach sehr hochklassigen Finalspielen an die Argentinierinnen Ana Maria Gallay/Fernanda Gabriela Pereyra und Paul Becker/Jonas Schröder. Gallay/Pereyra siegten im Finale gegen Melanie Gernert/Elena Kiesling und Becker/Schröder setzten sich gegen Tim Holler/Lars Lückemeier durch. Die dritten Plätze belegen Sabrina Karnbaum/Natascha Niemczyk und Lucas Mäurer/Dirk Westphal. Für die schnellsten Aufschläge in den Finalspielen wurden Fernanda Gabriela Pereyra mit 65,1 km/h und Paul Becker mit 90,4 km/h ausgezeichnet und von der comdirect bank mit jeweils einer 500 Euro Prämie belohnt.

Becker/Schröder setzten ihre unglaubliche Serie auch beim sechsten Tourstopp fort und sicherten sich nicht nur den sechsten Podiumsplatz in Folge, sondern auch den dritten Turniersieg. Im Finale trafen mit Becker/Schröder das topgesetzte Team auf Holler/Lückemeier, die an Position zwei in das Turnier starteten. Dementsprechend eng war der Spielverlauf und der erste Durchgang ging erst in der Verlängerung mit 25:23 an Becker/Schröder. Der zweite Satz gestaltete sich vom sportlichen Niveau ähnlich ausgeglichen, klang dann aber vom Ergebnis her mit 21:16 relativ deutlich. „Wir schaffen es sehr gut, unsere jeweils eigene Mentalität ins Spiel einzubringen und verstehen es gut gegenseitig die Stärken und Schwächen auszugleichen. Das sind wohl wichtige Erfolgsfaktoren, um auch in engen Spielsituationen die entscheidenden Punkte zu machen“, sagte Jonas Schröder. „Inzwischen wird uns naturgemäß die Favoritenrolle zugeschoben. Das ist für uns klar und wir wissen, dass wir bisher ein sehr gute Saison gespielt haben, wir nehmen aber auch jeden einzelnen Gegner brutal ernst“, ergänzt Paul Becker.

Im kleinen Finale sicherten sich Lucas Mäurer und der ehemalige Hallen-Nationalspieler Dirk Westphal den dritten Platz und damit ihre beste Karriere-Platzierung am Strand. Sie setzten sich gegen die gebürtigen Schleswig-Holsteiner Sebastian Fuchs/Misch Urbatzka mit 2:0 durch. Dabei zeigten sie eine sehr gute Leistung, profitierten aber auch von einer etwas längeren Pause zwischen ihrem Halbfinale und dem Spiel um den dritten Platz.

In der Frauenkonkurrenz gab es mit dem frühzeitigen Ausscheiden der topgesetzten Teams Leonie Körtzinger/Kira Walkenhorst und Anna Behlen/Teresa Mersmann bereits am Samstag einige Überraschungen. Dazu zählt aber sicher nicht der Turniererfolg der zweifachen Olympiateilnehmerin Gallay mit ihrer neuen Partnerin Pereyra. Im Finale gegen Gernert/Kiesling begannen die 38-igsten der Weltrangliste konzentriert und spielten viel über Blockerin Kiesling. So kamen sie schnell zum ersten Satzgewinn. Doch dann drehten ihre Gegnerinnen auf und holten den Satzausgleich. Im Entscheidungssatz fanden die Argentinierinnen wieder zu ihrem Spiel und kamen so zu ihrem ersten Turniersieg in Deutschland. „Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg. Es war mein erstes Turnier in Deutschland. Es war toll organisiert, ein phantastisches Publikum – einfach ein tolles Turnier“, sagte Pereyra. So eine Analyse klingt nach einer baldigen Wiederholung und die steht bereits am kommenden Wochenende in Leipzig an. „Eigentlich müssen wir dann unseren Titel verteidigen“, blickt Pereyra mit einem leichten Augenzwinkern voraus. Der dritte Podiumsplatz bei den Frauen ging an Karnbaum/Niemczyk, die im kleinen Finale Christine Aulenbrock/Sandra Ferger besiegen konnten.

An diesem Wochenende ging die Techniker Beach Tour in die nächste Runde. Die besten deutschen Beach-Volleyball-Teams schlugen auf dem Augustusplatz in Leipzig auf. Am morgigen Sonntag werden die Finalspiele wieder ab 12 Uhr auf ProSieben MAXX übertragen. Die-Techniker-Beach-Tour.de ist im Livestream an allen Turniertagen zu sehen.

Nachfolgend nun die angekündigte Fotostrecke mit 108 Bilder von unserem ExtremNews Fotograf Karl Koch. Sollte die Fotostrecke bei ihnen hier nicht zu sehen sein, können sie alternativ auch diesen Link anklicken: https://flic.kr/s/aHsmpKZixK