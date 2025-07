Feuerwehrsport : Ein Highlight des Jahres: Deutsche Feuerwehr-Meisterschaften vom 30. Juli bis 3. August in Sachsen

Hoch hinaus mit der Hakenleiter, schnell über das Hindernis, im vollen Lauf das Feuer löschen: Vom 30. Juli bis 3. August finden im sächsischen Torgau die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Internationalen Feuerwehrsportwettkampf statt. Rund 670 Feuerwehrangehörige geben dann ihr Bestes.

Sie treten in der Mannschaft oder als Einzelstarter an, sind Wettkampfrichter oder organisieren die Veranstaltung. "Die Sportwettbewerbe in Torgau sind ein weiteres Highlight unseres Jahres und spiegeln die Stärke und den Teamgeist unserer Feuerwehrgemeinschaft wider. Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre harte Arbeit und ihre Begeisterung. Wir blicken voller Vorfreude auf diese großartige Veranstaltung, bei der Fairness, Können und Kameradschaft im Mittelpunkt stehen!", erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident und ständiger Vertreter des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Torgaus Oberbürgermeister Henrik Simon sagt: "Es ist uns eine große Ehre und erfüllt uns mit Stolz, dass die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften in diesem Jahr in Torgau ausgetragen wird. Mein herzlicher Dank gilt dem Deutschen Feuerwehrverband für das Vertrauen. Zahlreiche hochmotivierte Feuerwehrsportlerinnen und -sportler aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland werden hier bei uns an den Start gehen - mit beeindruckendem Teamgeist, Disziplin und sportlicher Höchstleistung. Für Torgau ist das eine fantastische Gelegenheit, als Gastgeberstadt zu glänzen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und sportlich wie menschlich bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wir freuen uns auf faire Wettkämpfe, spannende Momente und ein Fest der Gemeinschaft!"

Zum Wettbewerb: 14 Mannschaften (Männer und Frauen) starten im Internationalen Feuerwehrsportwettkampf. Die spektakulären Disziplinen sind hierbei der 100 m-Hindernislauf, das Hakenleitersteigen, die Feuerwehrhindernisstaffel 4 x 100 m, der Löschangriff sowie die Zweikampfwertung (100 m-Hindernislauf und Hakenleitersteigen). Die Frauen messen sich zudem in der Gruppenstafette. Mit dabei sind auch vier Gastgruppen aus Österreich und Tschechien. Ein weiterer Höhepunkt ist die Disziplin Löschangriff, in dem zusätzlich 34 Gruppen antreten. Die jeweils drei besten Gruppen beziehungsweise bestplatzierten Einzelwettkämpfer der Wertungsgruppen in jeder Disziplin und in der Gesamtwertung werden mit Medaillen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Zum Programm:

Die Gruppen reisen am Mittwoch (30. Juli) an und starten um 13 Uhr mit dem Training im Hafenstadion (Ziegeleiweg 2, 04860 Torgau) sowie am Hakenleiterturm (Dorfallee 7, 04889 Belgern-Schildau, Ortsteil Taura).

Am Donnerstag (31. Juli) finden von 9 bis 17 Uhr im Stadion Wettbewerbe (100 m Hindernislauf, Gruppenstafette) statt. Ab 18 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung auf dem Torgauer Marktplatz (Markt 1, 04860 Torgau).

Am Freitag (1. August) starten die Gruppen ab 9 Uhr zur Feuerwehrhindernisstaffel 4 x 100 m im Stadion; ab 14 Uhr steht der Wettbewerb im Hakenleitersteigen in Taura auf dem Programm. Um 19 Uhr startet der erste Teil der Siegerehrung auf dem Marktplatz in Torgau.

Am Samstag (2. August) findet ab 10 Uhr der Löschangriff im Stadion statt. Ab 16 Uhr starten die Finalläufe im Hakenleitersteigen in Taura. Dort gibt es dann ab 18.30 Uhr den zweiten Teil der Siegerehrung mit Gesamtsiegern.

Am Sonntag (3. August) reisen die Teams wieder ab.

Quelle: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) (ots)