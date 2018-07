Belgien gewinnt WM-Achtelfinale gegen Japan

Belgien hat das WM-Achtelfinale gegen Japan mit 3:2 gewonnen.

Nachdem die erste Halbzeit zwar unterhaltsam aber dennoch torlos geblieben war, ging es in der zweiten Hälfte zur Sache. Die Japaner gingen sogar durch einen Doppelschlag von Genki Haraguchi (48.) und Takashi Inui (52. Minute) zunächst deutlich in Führung, die Belgier glichen durch Jan Vertonghen (69.) und Marouane Fellaini (74. Minute) aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Belgiens Nacer Chadli dann für die Entscheidung in letzter Sekunde.



Damit steht Belgien im WM-Viertelfinale und trifft dort am Freitag auf die Brasilianer, die am Nachmittag gegen Mexiko gewonnen hatten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur