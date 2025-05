Vavro bleibt beim VfL Wolfsburg

Denis Vavro bleibt dem VfL Wolfsburg erhalten. Die Niedersachsen haben die Kaufoption für den vom FC Kopenhagen ausgeliehenen Innenverteidiger gezogen und ihn mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet, teilte der Verein am Montag mit. In der abgelaufenen Saison absolvierte der slowakische Nationalspieler 31 Pflichtspiele für den VfL und erzielte dabei drei Tore.

"Denis ist von seiner Mentalität her ein enorm wichtiger Spieler für uns", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Er bringt einen großen Kampfgeist und viel Herzblut auf den Platz. Bei uns hat er sich noch einmal weiterentwickelt und in kürzester Zeit als feste Größe in unserer Defensive etabliert."



"Der Verein hat mir vom ersten Tag an großes Vertrauen entgegengebracht. In Wolfsburg habe ich ein Umfeld gefunden, das mir sowohl sportlich als auch persönlich enorm guttut", ließ sich Vavro zitieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur