1. Bundesliga: Frankfurt gewinnt Montagsspiel gegen Leipzig

Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt das erste reguläre Montagsspiel in der Erstliga-Geschichte mit 2:1 gegen RB Leipzig gewonnen.

Jean-Kevin Augustin hatte die Gäste aus Sachsen in der 13. Minute zunächst in Führung gebracht, Treffer der Frankfurter Timothy Chandler (22.) und Kevin-Prince Boateng (26. Minute) drehten die Partie aber frühzeitig. Anschließend überzeugte die Eintracht durch mehr Einsatz und ist damit verdient auf Platz drei der Tabelle - hinter den Bayern und Dortmund. Leipzig wäre mit einem Sieg auf Platz zwei gesprungen, verharrt mit der Niederlage aber auf Platz fünf der Tabelle, direkt hinter Leverkusen und vor Schalke. Das Spiel war wegen Fanprotesten gegen den neuen Fußballtermin verspätet angepfiffen worden. Mit Transparenten, Trillerpfeifen und den spätestens seit der WM 2010 in Südafrika berüchtigten Vuvuzelas machten die Fans ihrem Unmut über die immer weitere Ausdehnung der Spielpläne Luft. In der Halbzeitpause flogen aus demselben Grund Tennisbälle auf den Rasen und verzögerten erneut den Anpfiff. Im Rahmen des neuen TV-Vertrags gibt es ab dieser Saison erstmals regulär fünf Montagsspiele in der 1. Bundesliga. Quelle: dts Nachrichtenagentur

