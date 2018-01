1. Bundesliga: Frankfurt gewinnt gegen Mönchengladbach

Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 gewonnen.

Kevin-Prince Boateng schoss in der 43. Minute den ersten Treffer, die Entscheidung fiel aber erst in der Nachspielzeit durch Frankfurts Luka Jovic. Denn Gladbach kam nur in der ersten Halbzeit kaum zu Torschüssen, die Frankfurter Defensive stand kompakt. In der zweiten Hälfte drehte Gladbach auf und hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß. D

ie Eintracht ist damit vorerst auf Platz zwei der Tabelle.

Quelle: dts Nachrichtenagentur