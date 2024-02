VfB Stuttgart holt Mahmoud Dahoud

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Mahmoud Dahoud verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kehre auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion bis Saisonende in die Bundesliga zurück, teilte der Verein am Donnerstag mit. Anschließend besitzt der VfB laut eigenen Angaben eine Kaufoption. "Mo hat seine enorme fußballerische Qualität bereits in der Bundesliga und international nachgewiesen", ließ sich VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitieren.

"Wir sind sicher, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden wird und somit ab sofort eine wertvolle zusätzliche Option für unser Spiel darstellt", ergänzte er. Vor seinem Wechsel in die englische Premier League im vergangenen Sommer kam Dahoud für Borussia Dortmund (2017-2023) und Borussia Mönchengladbach (2010-2017) 162-mal in der Bundesliga, 30-mal in der Champions League, 19-mal im DFB-Pokal und elfmal in der Europa League zum Einsatz. Für Brighton & Hove Albion absolvierte er in dieser Saison 14 Pflichtspiele und bereitete ein Tor vor. Quelle: dts Nachrichtenagentur