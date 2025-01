1. Bundesliga: Effiziente Kieler entführen Punkt aus Wolfsburg

Zum Auftakt des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel beim VfL Wolfsburg 2:2 unentschieden gespielt.

Im ersten Durchgang dominierten die Wölfe zwar den Ballbesitz klar, fanden aber gegen die disziplinierte Kieler Hintermannschaft kein Durchkommen. Die Störche bestachen dagegen auf der anderen Seite durch Effizienz. Direkt mit dem ersten Torschuss ging der KSV in Führung. David Zec brachte den Ball in der 13. Minute per Kopf im VfL-Tor unter.



Das änderte sich nach dem Seitenwechsel schlagartig. Die Niedersachsen kamen deutlich druckvoller aus der Pause und drehten das Spiel in den ersten acht Minuten nach Wiederanpfiff. Patrick Wimmer und Jonas Wind brachten Wolfsburg in Front. Die Hausherren schnürten Kiel anschließend ein, gingen aber zu sorglos mit ihren Chancen um. Zehn Minuten vor Schluss bestrafte das Steven Skrzybski mit dem Ausgleich.



Am nächsten Spieltag reist der Aufsteiger nach München. Der VfL hat in Frankfurt mit der Eintracht ebenfalls eine schwere Aufgabe vor der Brust.

