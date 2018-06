Wie viel ist der FIFA-Pokal wert?

Der FIFA-WM-Pokal ist die Siegestrophäe der Fußball-Weltmeisterschaften seit 1974. Er ist der Nachfolger des Jules-Rimet-Pokals, der von 1930 bis 1970 vergeben wurde. Jedoch was ist der FIFA-Pokal wert?

Experte, Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KGsagt dazu: „Allein aufgrund seines ideellen Werts ist der FIFA-Pokal natürlich unbezahlbar. Doch auch das Material an sich macht die Trophäe zu einem außergewöhnlichen Objekt, denn sie besteht hauptsächlich aus hochkarätigem Gold. Mit einer Höhe von 36,8 Zentimeter und einem Gewicht von 6,1 Kilogramm kommt so eine erstaunliche Summe zusammen. Zwar nehmen die zwei Malachit-Halbedelstein-Kränze im Sockel 1,2 Kilogramm ein, die restlichen 4,9 Kilogramm bestehen jedoch zu 75 Prozent aus reinem Gold – 3,675 Kilogramm – und zu 25 Prozent aus anderen Metallen. Letztere wurden beigemischt, damit das Material an Stabilität gewinnt, da reines Gold vergleichsweise weich ist. Beim aktuellen Kurs von etwa 36 Euro pro Gramm hat die Trophäe zusammengerechnet also einen Mindestwert von 132.300 Euro. Zum Vergleich: Beim lediglich hauchdünn beschichteten Oscar beträgt der Materialwert schätzungsweise 250 bis 350 Euro. Bei solchen Zahlen verwundert es nicht sonderlich, dass der Pokal im Besitz der FIFA bleibt. In der Regel lässt sich das Original im zugehörigen Museum in Zürich bestaunen. Aktuell tourt es wegen der kommenden Weltmeisterschaft allerdings durch Russland. Gewinner der Weltmeisterschaft gehen mit einer vergoldeten Attrappe aus Bronze nach Hause.“

Quelle: ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG