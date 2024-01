1. Bundesliga: Leipzig unterliegt Frankfurt

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren.

Die Gäste aus Hessen gingen bereits in der 7. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Ansgar Knauff in Führung, die Sachsen hielten ambitioniert dagegen und verbuchten über weite Teile der ersten Hälfte mehr Ballbesitz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Leipzigs Lois Openda gleich zweimal die Chance zum Ausgleich, fand jedoch in Frankfurts Torwart Kevin Trapp seinen Meister. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, Leipzig startete mit viel Tempo, die erste Großchance hatte jedoch Frankfurts Mario Götze. Auf der anderen Seite scheiterte Openda erneut an einem bärenstarken Kevin Trapp. Die Hausherren erhöhten den Druck im weiteren Verlauf weiter und drängten auf den Ausgleich, ließen jedoch ihre Effizienz vorheriger Spieltage vermissen. Am nächsten Samstag bekommt Leipzig Besuch aus Leverkusen, die Eintracht tritt bei Darmstadt an.

Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Augsburg - Leverkusen 0:1, Freiburg - Union 0:0, Köln - Heidenheim 1:1, Mainz - Wolfsburg 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur