Darmstadt-Trainer gibt sich in Sachen Saisonziel zurückhaltend

Der Cheftrainer des Bundesliga-Absteigers Darmstadt 98, Torsten Lieberknecht, will den Umbruch in der 2. Liga ähnlich angehen wie 2014 in Braunschweig. "Das liegt schon sehr weit zurück, aber in beiden Situationen stand ein Neuaufbau", sagte Lieberknecht dem "Kicker".

"Den haben wir jetzt ähnlich strukturiert wie damals mit einigen neuen Spielern, aber einem Grundgerüst, das gehalten wurde." Es sei wichtig gewesen, dass man Spieler habe, die den Klub auch "aus anderen Zeiten" kennen. "Und es war auch die richtige Entscheidung, dass ich damals nicht zu Werder Bremen gewechselt, sondern in Braunschweig geblieben bin", so der Coach.



Mit Blick auf die Zielsetzung für die neue Saison hielt sich Lieberknecht zurück. "Wir haben eine neu formierte Truppe, die sich erst mal zurechtfinden muss", sagte er. Quelle: dts Nachrichtenagentur