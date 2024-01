DEL live bei MagentaSport-Tag des offenen Tors am 38.Spieltag: 41 Treffer

Toralarm mit 41 Treffern am 38. Spieltag in der PENNY DEL, Spektakel in München und Düsseldorf! Fünf Führungen im Spitzenspiel reichen den Berlinern zum 6:4-Sieg Meister EHC Red Bull mit 6:4. Wiedergutmachung für die 2:6-Klatsche in Straubing am Freitag. MagentaSport-Experte Christoph Ullmann bewertet die Berliner Leistung so: "So eine Partie nach so einer deutlichen Niederlage hinzulegen. Das 1. Drittel war auch nicht Berlin, wie man sie kennt. Dann in 18 Minuten so einen Plan zu machen, so ins Spiel zu kommen, finde ich sehr bewundernswert."

Berlin kann sich auch auf den eigentlichen Defensiv-Spezialist Manuel Wiederer verlassen, der seinen 1. Hattrick erzielt. "Das passiert nicht so oft. Meine Rolle ist eher Defensive Unterzahl." Münchens Problem aktuell: "Wir besiegen die Top-Level-Teams aktuell nicht. Wir scheinen ein bisschen an Qualität zu verlieren, wenn wir gegen diese Teams spielen. Das müssen wir unbedingt ändern, bevor es in die Playoffs geht", fordert Münchens Ben Street. Die Düsseldorfer EG holt 2 wichtige Punkte im Abstiegskampf beim 6:5 im Shootout. gegen Tabellenführer Bremerhaven. Die DEG bleibt mit 41 Punkten dennoch Vorletzter, auch wenn die Offensive wieder funktioniert. "Bremerhaven hat zweimal eine 2-Tore-Führung von uns aufgeholt. Da müssen wir einfach konzentrierter bleiben", mahnt Alexander Blank. Die Kölner Haie haben indes mit Louis-Marc Aubry einen Powerplay-Spezialisten. Mit seinem 8. Powerplay-Treffer brachte er die Haie auf die Siegerstraße.

Die Haie schlagen Schwenningen mit 5:1, sichert den 6. Platz. Die Iserlohn Roosters zündeln weiter Feuer im Tabellenkeller. Der Letzte holt den 5. Erfolg aus den vergangenen 6 Spielen, besiegt den Drittletzten Augsburg mit 5:2. "Jetzt ist aber keine Zeit, um Trübsal zu blasen. Es sind noch 14 Spiele übrig. Das ist der Job, den wir erledigen müssen", fordert Augsburgs Thomas Jordan Trevelyan. Iserlohn hat ein klares Ziel für die nächsten Wochen. "Wir haben nicht mehr viel Abstand zum Vorletzten. Nächste Woche greifen wir weiter an und schließen endlich auf", so John Broda. Mannheim verliert 0:4 in Ingolstadt, das Fazit von Mannheims Denis Reul: "Wir haben schlecht angefangen und haben schlecht aufgehört." Und zwischendurch? "Das war auch scheiße." Frankfurt holt beim 3:1 den 2. Sieg unter Manager und Trainer Fritzmeier beim direkten Kontrahenten um die Pre-Playoffs, Nürnberg. Fazit: "Super gespielt!"



EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 4:6

Was für ein Spitzenspiel! Berlin holt nach 3 Niederlagen wieder einen Sieg. Die Berliner gehen dabei insgesamt 5-mal in Führung. Die letzte Führung können die Berliner dann auch verteidigen. Das 6:4 wird per Empty-Netter kurz vor Schluss zum finalen Endstand. Alle Treffer der Partie: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TkU4cDM3Mm52eWVRNXkwaDU1QzQyRnpwWGQxK3p6MG93RVhWTDZPNUtyOD0=

Manuel Wiederer, 1. DEL-Hattrick, Berlin: "Wir sind im 1. Drittel gut davongekommen. In den letzten 40 Minuten haben wir solide gespielt. Am Ende haben wir auch verdient gewonnen." Über seinen Hattrick: "Das passiert nicht so oft. Meine Rolle ist eher Defensive Unterzahl. Den Hattrick nehme ich sehr gerne mit."

MagentaSport-Experte Christoph Ullmann: "Du kannst sagen, dass du eine Top-Mannschaft bist, wenn du immer Reaktionen findest. So eine Partie nach so einer deutlichen Niederlage hinzulegen. Das 1. Drittel war auch nicht Berlin, wie man sie kennt. Dann in 18 Minuten so einen Plan zu machen, so ins Spiel zu kommen, finde ich dann sehr bewundernswert."

Beide Aussagen im Clip inklusive des Hattricks: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cmFxR0c2UnM5dzFDTmNLbDMwOGVSZU9mWnR6UU4vS1ZZbjFQOU42ZmVERT0=

Tobias Eder, Torschütze Berlin: "Im 1. Drittel hat uns München etwas eingeschnürt. Wir haben uns davon aber nicht beeindrucken lassen. Wir wollten wieder zu unserem Spiel zurückkehren. Wir wollten defensiv kompakt stehen. Das ist uns nicht immer gelungen, aber deutlich öfters als in den letzten beiden Spielen. Jetzt sind wir über die 3 Punkte glücklich." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=clRxYjhhTDVXMmRBczFKTHVrUW9Bc1pZRlJJbWJuMGsxSVE4WFdNMWdRRT0=

Ben Street, München: "Das ist hart. Wir haben viel gut gemacht. Es war ein Vor und Zurück und es hat Spaß gemacht. Es war einfach nicht genug von uns... Wir besiegen die Top-Level-Teams aktuell nicht. Wir scheinen ein bisschen an Qualität zu verlieren, wenn wir gegen diese Teams spielen. Das müssen wir unbedingt ändern, bevor es in die Playoffs geht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QzZmWkFGUzY2MmFZU0tSZEVzcDFLeGI3TGFVOVM4WlBQVy9PanZJLzBXMD0=

Düsseldorfer EG - Pinguins Bremerhaven 6:5 (SO)

Eine kleine Überraschung und ein großes Hin und Her! 2:0, 2:2, 4:2, 5:3 und am Ende geht es nach einem 5:5 ins Shootout, in dem sich die DEG durchsetzt. Wichtige Punkte für Düsseldorf gegen den Tabellenführer, denn Iserlohn gewinnt ebenfalls. Die Pinguins behalten trotz der Niederlage die Tabellenführung. Alle 10 Tore der Partie: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3M3OEZNQklLbWNDU2t3ZmZ2VnRGVUUyOG93eDJuL2JLdmdRZTRpUjVWYz0=

Alex Sulzer, Co-Trainer Bremerhaven und Co-Trainer der Natipnalmannschaft: "Wie wir im 3. Drittel gespielt haben, zeigt den Charakter und die Moral in der Mannschaft... Wir haben aber nicht konsequent genug gespielt. Wir haben die Scheiben nicht geklärt, wenn wir sie hätten klären können. Düsseldorf ist eine gute Mannschaft und fast wieder befreit vom Verletzungspech. Wenn die von Anfang an so besetzt gewesen wären, wären sie nicht dort, wo sie gerade sind." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bEtPV3FBWUxHcURSRzljMC9RZlg2ejI1UE9ZcHVJOEdqU2ZlSWFydHRvOD0=

Alexander Blank, Torschütze Düsseldorf: "Bremerhaven hat zweimal eine 2-Tore-Führung von uns aufgeholt. Da müssen wir einfach konzentrierter bleiben. Ich denke, wir hätten schon 3 Punkte verdient. Zum Glück haben wir die 2 Punkte mitgenommen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cm1iY0doVU5BaTNGdUVPWGNvdUw2Y09Bd1FWa0ZzLzhTTWQ4amV6VFJKMD0=

Der entscheidende Penalty im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YityZ1JoSXZEdndKK2VhYjNEcUdKYWIvVjVHeUREdHRIck10dEFnUS9Scz0=

Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings 5:1

Die Kölner Haie schlagen formstarke Wild Wings und knüpfen an den Sieg gegen Bremerhaven an. Schwenningen kassiert damit nach 4 Siegen erstmals wieder eine Niederlage. Wichtig für die Haie war der Doppelschlag im 3. Drittel von Louis-Marc Aubry und Alex Grenier, die den Sieg sichern. Alle Treffer inklusive des Doppelschlags: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UFVRdGNiM3JJMXdLSVBwZkZ2eDVyRXlCcGZHQkhyaXJDZmpLU01ZSzB2WT0=

Louis-Marc Aubry, Doppel-Torschütze Köln, hatte beim Interview seinen Sohn Leon mit auf dem Arm: "Es war lange ein enges Spiel. Wir wussten, dass sie hart aus der Kabine kommen werden. Sie spielen eine tolle Saison. Wir hatten ein hartes Spiel gegen Bremerhaven. Das wollten wir nochmal schaffen vor unseren Fans. Wir haben unser Kapital aus unserem Powerplay gezogen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGpaN0pyT1p1RkQyakxTM1NlZ2x4Q1IxR2pvV2x4aUxSbUduald2Q0hnVT0=

Johannes Huß, Schwenningen: "Ich denke, dass es über 60 Minuten von uns zu wenig war. Wir haben viele Scheiben hergeschenkt. Viele Pässe sind nicht angekommen. Da sind wir insgesamt etwas schlampig gewesen. Für meinen Geschmack fällt der Sieg etwas zu hoch aus, aber er ist verdient für Köln... Wir sind mit einer breiten Brust hergefahren, haben aber die ersten 10 bis 12 Minuten etwas verschlafen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTJYeFM0eHhiaVFMdjZGU3Z2UU9JR3BhUlBWeWgxRGVGMlBHYkNLZ2NQVT0=

Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 5:2

Die Roosters ziehen im Tabellenkeller alle Klubs nochmal enger zusammen, holen den 5. Sieg aus den vergangenen 6 Spielen, haben nun 37 Punkte. Augsburg kassiert die 3. Pleite in Folge, steht mit 41 Punkten auf Platz 14.

Thomas Jordan Trevelyan, Torschütze Augsburg: "Das war ein emotionales Spiel. Beide Teams kämpfen um ihren Platz. Es ist sehr unglücklich, dass wir in Rückstand geraten sind. Jetzt ist aber keine Zeit, um Trübsal zu blasen. Es sind noch 14 Spiele übrig. Das ist der Job, den wir erledigen müssen... Die Niederlage ist natürlich enttäuschend." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVNZVjBzTjV3cHJKVGJ1cDcvdTNkYkRXb1drUzBEdFNMdi9YNEJRNmxsST0=

John Broda, Iserlohn: "Das war eines der geilsten Heimspiele dieses Jahr. Das hat extrem Bock gemacht. Wir waren vorne und haben die Tore geschossen und waren hinten relativ stabil. Da war alles dabei. Checks, Fights, Tore. Da gab es für die Fans einiges zu sehen... Wir haben nicht mehr viel Abstand zum Vorletzten. Nächste Woche greifen wir weiter an und schließen endlich auf." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTJYeFM0eHhiaVFMdjZGU3Z2UU9JR3BhUlBWeWgxRGVGMlBHYkNLZ2NQVT0=

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 4:0

Bereits nach 4 Minuten führt Ingolstadt mit 2:0. Mannheim kassiert damit nach 2 Siegen wieder eine Niederlage. Beide Teams stehen mit 58 Punkten auf den Preplayoff-Plätzen 8 und 9. Die direkten Playoff-Plätze sind auch in Reichweite.

Denis Reul, Mannheim: "Wir haben schlecht angefangen und haben schlecht aufgehört." Und zwischendurch? "Das war auch scheiße... Wir haben schlecht angefangen und waren nicht bereit. So hat sich das durch das ganze Spiel gezogen. Fertig!"

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3c2L3hvU2lUdng2WFNCWU50Sm5OLzdQMWgrSkQ4QzB6ZVhydlh2TUlERT0=

Patrik Virta, 1 Tor, 2 Assists, Ingolstadt: "Das war ein großartiger Sieg, nachdem wir in Frankfurt verloren haben. Wir sind sonst schlecht gestartet, aber jetzt war es ein sehr guter Start. Ich hoffe, dass wir das beibehalten können."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NG56TlEwYUFralp2VjR0aHNDa0NEc0srTW9xOWhPekVLa2FPZGczWmNtUT0=

Alle Treffer des ERC im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TnRkR29vYUxpQkFkUUJBbm84Q2U1cVFTemYwZkFBWWQ1ZWZIdTUvNlM5TT0=

Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt 1:3

Nürnberg (46 Punkte) kann Frankfurt nicht auf Distanz halten und verliert ein wichtiges Spiel im Kampf um die Playoffs und gegen den Tabellenkeller. Frankfurt holt den 2. Sieg unter Trainer Fritzmeier, hat 45 Punkte als Elfter - fast Augenhöhe auf den wichtigen 10. Platz für die Pre-Playoffs.

Brett Breitkreuz, Doppeltorschütze Frankfurt: "Wir haben super gespielt. Bleibt bei unserem Plan und seid geduldig - hat der Trainer vor dem Spiel gesagt. Das letzte Drittel war dann etwas verrückt."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q21yMlB1RGJ4bHkyUlBXYU9oMUNJVTNtSkx5UEVBTnNWZ05DMEd0b3dFVT0=

Markus Weber, Nürnberg: "Im 2. Drittel haben wir ein bisschen aufgehört zu spielen. Da waren wir viel zu passiv. Die ersten 20 Minuten waren sehr gut, aber dann sind wir weg vom Spielplan gekommen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1dQYjNoMTNhYTYvV3dpVnJmeWV4TUczaUFVdytDV0taU3lPWTJZdTd2az0=

