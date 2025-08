Sporthilfe-Athleten haben gewählt: Tour de France-Star Florian Lipowitz ist Sportler des Monats Juli

Deutschlands beste Athletinnen und Athleten wählen den Tour-Dritten auf Platz eins vor Florian Wellbrock und Anna Elendt, die beide bei den Schwimm-Weltmeisterschaften Gold gewonnen hatten.

Tour de France-Senkrechtstarter Florian Lipowitz ist nach seinem dritten Platz bei der Tour de France von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zum Sportler des Monats Juli gewählt worden. Der 24-jährige Radprofi vom Team "Red Bull - BORA - hansgrohe" hatte zusätzlich zu seinem Podestplatz in Paris das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers gewonnen. Diese historischen Erfolge - zuletzt hatte es diese für einen deutschen Fahrer vor 19 Jahren gegeben - würdigten Deutschlands beste Sportlerinnen und Sportler bei der Wahl mit Platz eins.

Bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl "Sportler/Sportlerin des Monats" stimmen anders als etwa bei Medien- oder Publikumswahlen ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- sowie Spitzenathletinnen und -athleten ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note. Zudem ist mit der Wahl eine Einladung zum Ball des Sports der Sporthilfe verbunden, der im kommenden Jahr am 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt stattfindet.

Florian Lipowitz setzte sich bei der Wahl gegen die Schwimm-Stars Florian Wellbrock und Anna Elendt durch. Wellbrock hatte bei der WM in Singapur gleich vier Goldmedaillen - über fünf und zehn Kilometer, in der neuen Disziplin Knockout-Sprints und mit der 4x1,5-km-Staffel - gewonnen. Damit ist Wellbrock der erste Schwimmer, der bei einer Weltmeisterschaft mehr als zwei Freiwasser-Titel erringen konnte. Anna Elendt krönte sich im Becken zur Weltmeisterin über 50 Meter Brust. Nachdem sie es als Siebte nur knapp in den Endlauf geschafft hatte, schwamm die 23-Jährige im Finale mit neuer deutscher Rekordzeit zu Gold.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athleten und die Athletin von der Athletenkommission im DOSB, von SPORT1 und von der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Florian Lipowitz/Radsport: 45,6 %

2. Florian Wellbrock/Schwimmen: 28,8 %

3. Anna Elendt/Schwimmen: 25,6 %

Quelle: Sporthilfe (ots)