TSG Hoffenheim bestätigt Matarazzo-Entlassung

Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Entlassung seines bisherigen Cheftrainers Pellegrino Matarazzo bestätigt. Auch Co-Trainer Michael Kammermeyer werde freigestellt, teilte der Verein am Montagnachmittag mit.

Bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers soll das Training in der anstehenden Bundesliga-Pause übergangsweise von Frank Fröhling und Benjamin Hübner geleitet werden. Weitere Angaben zur Nachfolge wurden zunächst nicht gemacht.



"Wir haben mit neun Punkten nach zehn Spielen zum aktuellen Zeitpunkt in der Bundesliga nicht nur zu wenig Zähler auf dem Konto, auch die fehlende Konstanz in den Leistungen in dieser Saison hat zu unserer Entscheidung beigetragen", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zu den Gründen für die Entlassung.



Matarazzo war seit Anfang Februar 2023 Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Zuvor hatte der US-Amerikaner bereits den VfB Stuttgart trainiert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur