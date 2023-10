1. Bundesliga: Augsburg gewinnt in Heidenheim

Zum Abschluss des 8. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg beim FC Heidenheim mit 5:2 gewonnen.

Dabei bekamen die Zuschauer in der Arena einiges Spektakel geboten, wobei die meisten wohl nur am Anfang davon erfreut waren: Der Gastgeber ging durch einen Doppelschlag von Tim Kleindienst (17.) und Jan-Niklas Beste (18.) innerhalb weniger Sekunden klar in Führung. Danach klappte bei den Heidenheimern allerdings nichts mehr so richtig: Phillip Tietz erzielte in der 29. Minute für Augsburg den Anschluss, Mads Pedersen in der 41. Minute den Ausgleichstreffer, und nur wenige Sekunden später erhöhte Ermedin Demirovic für den FCA (42. Minute), womit die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff gedreht war. Im zweiten Durchgang ging es dann etwas ruhiger zu, Felix Uduokhai traf in der 64. Minute regulär, Elvis Rexhbeçaj in der 88. Minute per Strafstoß für die Gäste. In der Tabelle rückt Augsburg damit auf Rang zehn und positioniert sich damit direkt vom dem Spielgegner, Heidenheim fällt auf Platz elf.

Köln besiegt Gladbach - erster Saisonsieg

Am 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Köln kam besser ins Spiel, bereits in der 9. Minute traf Florian Kainz per Elfmeter, nachdem Koné zuvor im eigenen Strafraum mit der Hand am Ball gewesen war. Im Rheinischen Derby hatten die Fohlen alle Mühe, sich gegen die Geißböcke im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zu behaupten. In der 63. Minute gelang Nico Elvedi der Ausgleich nach einer Ecke per Kopf. In der 72. Minute musste Gladbachs Manu Koné den Platz verlassen, er bekam die Rote Karte nach einer heftigen Grätsche gegen Ljubicic. Die Hausherren nutzen die neu entstandenen Räume sogleich aus: In der 76. Minute traf Florian Kainz sehenswert zur erneuten Führung. Eine rasante Schlussphase entwickelte sich. In der 90. Minute war es Luca Waldschmidt, der die Entscheidung erzwang: Sein satter Schuss aus 16 Metern besiegelte den Sieg für Köln.

Bayern gewinnen in Mainz

In der Abendpartie des 8. Spieltags der 1. Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 mit 1:3 gegen den FC Bayern München verloren.

Die Gäste aus München begannen motiviert: In der 11. Minute traf Kingsley Coman sehenswert zur frühen Führung. Kurz darauf erhöhte Harry Kane in der 16. Minute. Die Hausherren schienen daraufhin endlich aufgewacht und besser sortiert. Auch in der Offensive gelange es den Mainzern nun immer häufiger, die Bayern herauszufordern. In der 43. Minute wurden diese Bemühungen belohnt: Anthony Caci erzielte den Anschlusstreffer für Mainz. Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gastgeber zunächst besser ins Spiel. In der 59. Minute traf Leon Goretzka jedoch für den FCB und baute die Führung weiter aus. Die Bayern sichern sich schmucklose drei Punkte und behaupten Platz drei gegen die punktgleichen Dortmunder aufgrund einer deutlich besseren Tordifferenz.

