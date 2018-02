BVB: Erste Gespräche über neuen Reus-Vertrag

Seit zweieinhalb Wochen ist Marco Reus zurück auf dem Rasen – sein Comeback bedeutete gleichzeitig auch den Startschuss für neue Vertragsverhandlungen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagt zu SPORT BILD: „Wir haben totales Verständnis dafür gehabt, dass Marco sich während seiner Verletzung nicht mit Vertragsgesprächen beschäftigen wollte.“ Jetzt ist Reus wieder fit – und Zorc kündigt an: „Natürlich werden wir die Gespräche intensivieren.“

Wie SPORT BILD erfuhr, gab es in der vergangenen Woche ein Treffen zwischen den BVB-Bossen Zorc und Hans-Joachim Watzke sowie Reus-Berater Dirk Hebel. Der BVB will den 2019 auslaufenden Kontrakt langfristig verlängern. „Marco ist ein wichtiger Faktor in der Kabine und für die komplette Mannschaft“, betont Zorc die Bedeutung von Reus für den BVB. Wichtiger als die Wertschätzung sind Reus jedoch die sportlichen Ambitionen der Borussia, eine schnelle Einigung zeichnet sich daher noch nicht ab.

Quelle: SPORT BILD