EuroLeague, EuroCup und easyCredit BBL: FC Bayern schießt sich für das EuroLeague-Duell gegen Berlin am Freitag warm

Die vorläufige deutsche EuroLeague-Bilanz: FC Bayern in Top-Form, ALBA ärgert die Top-Teams, wie diesmal Maccabi, verliert aber. München gewinnt die Generalprobe vor dem deutschen Duell gegen Berlin am Freitag mit 77:68 bei Villeurbanne, schiebt sich nach dem 3. Auswärtssieg ran an die Playoff-Plätze, was Andrea Trinchieri vorgab, zu ignorieren: "Ich habe keine Ahnung und ich werde nicht auf die Tabelle schauen. Wir haben in 72 Stunden ein Spiel und da fokussiere ich mich nur auf mein Team", so der Bayern-Coach, der sein Team lobte: "Jeder war bereit, den anderen auszuhelfen und hat alles gegeben, um das Spiel zu gewinnen."

ALBA Berlin lag in Tel Aviv lange zurück. "Wir haben uns im letzten Viertel zurückgekämpft. Aber Maccabi ist eine sehr gute Mannschaft und haben in den letzten Minuten sehr gut gespielt", bilanzierte Trainer Israel Gonzalez nach dem 78:87 bei Maccabi Tel Aviv. FC Bayern München gegen den Meister Berlin - MagentaSport zeigt das deutsche Duell in der EuroLeague am Freitag live ab 20.15 Uhr.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages. Auch heute gibt´s Live-Basketball: die Hamburg Towers spielen ab 19.15 Uhr gegen Badalona im EuroCup sowie Bamberg gegen Würzburg ab 18.45 Uhr in der BBL - live bei MagentaSport. Der aktuelle Programm-Überblick: www.magentasport.de/programm Villeurbanne - FC BAYERN MÜNCHEN 68:77 Der FC Bayern feiert den 2. Auswärtssieg am Stück in der EuroLeague und zieht vorerst mit den Playoff-Plätzen gleich. Der Achtplatzierte Anadolu Efes hat jedoch ein Spiel weniger als die Münchner. Head Coach Andrea Trinchieri lobte nach dem Spiel: "Jeder war bereit, den anderen auszuhelfen und hat alles gegeben, um das Spiel zu gewinnen. Das ist unser 3. Auswärtsspiel in den letzten 6 Tagen. Wir haben ein gutes Spiel gespielt und sind sehr glücklich. Es ist nicht leicht, hier zu gewinnen." Auf die Aussage, dass die Bayern mit 10 Siegen nah dran an den Playoff-Plätzen sind: "Ich habe keine Ahnung und ich werde nicht auf die Tabelle schauen. Wir haben in 72 Stunden ein Spiel und da fokussiere ich mich nur auf mein Team." Augustine Rubit wurde mit 17 Punkten und 10 Rebounds zum Spieler des Spiels gewählt: "Ich versuche einfach nur das zu machen, was das Team von mir braucht. " Nick Weiler-Babb ergänzte: "Wir haben als Team sehr hart gespielt. Wir haben zusammengespielt und gute Punkte gemacht... Wir müssen auf jedem Sieg weiter aufbauen." Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin 87:78 Der Wille ist da: Wie schon gegen Mailand und Madrid schafft ALBA Phasen, wo es das Team offenbar mit jedem in der Liga aufnehmen können. Berlin liegt diesmal lange sogar zweistellig zurück, kommt im 3. Viertel aber nochmals bis auf 3 Punkte an Maccabi ran. Bester ALBA-Mann einmal mehr: Maodo Lo als Lenker und mit 18 Punkten. Berlins Trainer Israel Gonzalez erklärte nach der 4. Niederlage nach der 14tägigen Corona-Pause: "Wir haben uns im letzten Viertel zurückgekämpft. Aber Maccabi ist eine sehr gute Mannschaft und haben in den letzten Minuten sehr gut gespielt." Anders formuliert: Da drehte Tel Aviv mit dem bärenstarken Ex-Münchener Jalen Reynolds kurz auf. Basketball LIVE bei MagentaSport Donnerstag, 27.01.2022 EuroLeague Ab 17.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Anadolu Efes Ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Roter Stern Belgrad Ab 20.45 Uhr: FC Barcelona - Villeurbanne Freitag, 28.01.2022 Ab 16.45 Uhr: UNICS Kasan - ZSKA Moskau Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Real Madrid An 19.45 Uhr: Panathinaikos - Baskonia Ab 20.15 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - ALBA BERLIN, Mailand - Zalgiris Kaunas, Samstag, 29.01.2022 easyCredit BBL Ab 17.45 Uhr: BG Göttingen - MLP Academics Heidelberg, Hamburg Towers - ratiopharm Ulm Ab 20.15 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - SYNTAINICS MBC, Gießen 46ers - Löwen Braunschweig Sonntag, 30.01.2022 Ab 14.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn, s.Oliver Würzburg - ALBA Berlin Ab 17.30 Uhr: FC Bayern München - medi Bayreuth Quelle: MagentaSport (ots)