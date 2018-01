2. Bundesliga: Kiel und Berlin trennen sich unentschieden

Am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben Holstein Kiel und der 1. FC Union Berlin sich mit 2:2 unentschieden getrennt.

Das erste Tor des Spiels schoss der Kieler Tom Weilandt in der 9. Spielminute nach einer Vorlage von Marvin Ducksch. Dominick Drexler baute die Führung nach einer Ecke in der 19. Minute weiter aus. Den Anschlusstreffer erzielte Steven Skrzybski nach einer Vorlage von Christopher Trimmel. Den Ausgleich machte Sebastian Polter per Elfmeter in der 85. Minute, dem ein Foul des Kielers David Kinsombi vorausging. Er bekam für das Foul eine rote Karte.

Bochum verliert gegen Duisburg

Am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum gegen den MSV Duisburg mit 0:2 verloren. Stanislav Iljutcenko brachte die Gäste in der 40. Spielminute nach einem Konter in Führung. Kevin Wolze verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter, den er ins linke untere Eck platzierte. Circa 17.500 Zuschauer waren im Ruhrstadion.

Die Duisburger erreichen mit dem Sieg 29 Punkte und sind vorübergehend auf Platz vier der Tabelle. Bochum bleibt mit 23 Punkten an zwölfter Stelle.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 2:2, FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen 0:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur