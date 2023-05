EuroLeague & BBL: Barca fix, Crunchtime für 4 Viertelfinalisten um Einzug ins Final4

Lange ging wenig, jetzt schafft Ulm unter Trainer Gavel den Playoff-Einzug durch ein 116:86 gegen Aufsteiger Rostock und hat einen Helden: Karim Jallow mit 33 Punkten: "Das Team wird daran gemessen, ob du in die Playoffs kommst. Das war ein hartes Stück Arbeit. Zu Beginn der Saison gab es viele negative Stimmen. Wir haben viele Spiele verloren. Wir haben uns da hart reingearbeitet. Jetzt kann alles passieren!" Ulms Trainer Anton Gavel sah´s ähnlich: "Der Anfang war unglaublich schwierig für uns alle. Dann haben wir uns da herausgearbeitet und die Jungs haben sich gesteigert."

Am Sonntag kommt es zum ultimativen Kampf um den letzten Playoff-Platz zwischen Heidelberg und Chemnitz (live ab 14.45 Uhr bei MagentaSport). Nur der Sieger zieht als letztes Team in die Playoffs ein. Vorletzter Frankfurt ist erneut zu 99,99 Prozent abgestiegen nach einem Buzzerbeater zum 83:84 für den MBC, der sich so die Klasse sichert. "Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst. Ich hätte dem Team helfen können, um zu gewinnen und die Klasse zu halten.", so der niedergeschlagene Jordon Theodore. In der EuroLeague erkämpft sich Fenerbahce Istanbul mit einem 73:69-Sieg gegen Olympiakos Piräus Spiel 5 im EuroLeague-Viertelfinale (Dienstag, 20.15 Uhr live bei MagentaSport) - gleich 3 Teams müssen für das Final-Turnier in Kaunas (ab 19. Mai komplett live) in die "Crunch-Time", darunter das vormalige Prügelspiel Real Madrid gegen Partizan Bukarest am Mittwoch (ab 20.45 Uhr lieb). Qualifiziert ist bereits der FC Barcelona.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des vorletzten Spieltages und vom Viertelfinale in der EuroLeague. Weiter geht es am Sonntag mit dem komplettem und finalen 34. Spieltag in der BBL mit u.a. mit dem ultimativen Playoff-Krimi zwischen Heidelberg und Chemnitz - nur der Sieger zieht in die Playoffs ein. Oldenburg gegen den FC Bayern München und Bonn gegen Ulm - live ab 14.45 Uhr bei MagentaSport. Am Mittwoch geht's im EuroLeague-Viertelfinale in Spiel 5 um den Einzug ins Halbfinale. Monaco spielt gegen Tel Aviv live ab 19.45 Uhr und Real Madrid gegen Partizan Belgrad live ab 20.45 Uhr bei MagentaSport.

EuroLeague:

Fenerbahce Beko Istanbul - Olympiakos Piräus 73:69 (Serienstand 2:2)

Wieder ein enges Match! Auch Istanbul und Olympiakos müssen in ein entscheidendes Spiel 5. In einem packenden Spiel schenken sich beide Teams nichts. Am Ende setzt sich Istanbul knapp durch und gleicht in der Serie wieder aus.

Ein kurzer Einblick in die Stimmung in Istanbul inklusiver einer feurigen Auszeit von Piräus-Trainer Georgios Bartzokas: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Lzg1Y0xkVTJSelJxSDV0dHZhck9vcTFUVXJpcitYMm4rUGVzd0s4TW1RST0=

easyCredit -BBL

HAKRO Merlins Crailsheim - FRAPORT SKYLINERS 84:83

Ein enges Match und am Ende entscheidet ein einziger Punkt für Crailsheim! Extrem bitter für Frankfurt im Kampf gegen den Abstieg und so wichtig für Crailsheim im Kampf um den Klassenerhalt, die diesen damit festmachen. Der MBC hat es damit in der eigenen Hand und Frankfurt muss am Sonntag hoffen, dass es doch noch für den Klassenerhalt reicht. Aber eigentlich sind die Skyliners raus.

Jordon Theodore, 29 Punkte, Frankfurt: "Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst. Ich hätte dem Team helfen können, um zu gewinnen und die Klasse zu halten. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nzc2Q1FlOU94dmkxTnRKME95bngyRXplMFdGOE1NeEJKRFNMYTZHTFJyYz0=

Maurice Stuckey, Crailsheim: "Das war ein Spiel, wo auch große Würfe getroffen wurden. Auf beiden Seiten Dreier hier und Dreier da. Frankfurt hatte immer eine Antwort. Wir konnten und nach einem 10-Punkte-Rückstand rankämpfen. Ich bin froh, dass wir so ein enges Spiel am Ende für uns entschieden konnten. Wir feiern jetzt den Klassenerhalt, aber bevor wir am Sonntag feien, wollen wir noch einen Sieg holen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VFE5ZllNdlpndUdTcFphVFRpSVcwamJyRDZ6NFp1b3RUa0I0Y0xBdzVScz0=

Die letzten Sekunden und die direkten Reaktionen nach dem Buzzerbeater: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d0trdURlbjY5YWJzWFZjUUdNeUJNUjI1V0FMdC94a3RvcjhIZmprK0xkTT0=

ratiopharm Ulm - ROSTOCK SEAWOLVES 116:86

Ulm sichert sich das Ticket für die Playoffs. Rostock verpasst nach einer starken Saison die Playoffs als Aufsteiger. Bis zur Pause führt Ulm nur knapp, in der 2. Halbzeit legt Ulm dann nochmal nach und sichert sich am Ende den deutlichen Sieg über den Aufsteiger aus Rostock.

Jequan Lewis, 21 Punkte, Rostock: "Wir haben sie in der 2. Halbzeit davonziehen lassen. Das war hart. Als sie dann richtig im Spiel waren, konnten wir sie nicht mehr stoppen... Wir haben hier eine tolle Truppe. Jeder macht seinen Job gut. Wir spielen gut zusammen. Ich könnte nicht stolzer auf die Mannschaft sein."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aWtrSWtMWk00aStUVldwZi90cGpmanNHSzE5MUFCNURQWHBzTXZlUXNuWT0=

Karim Jallow, 33 Punkte Ulm, wurde früher rausgenommen und verpasst dadurch sein Carrer-High: "Es geht nicht um mich. Ich hatte ein gutes Spiel. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass auch die jungen Spieler rein konnten. Das Wichtigste war dieser unglaublich wichtige Sieg für uns. Da sind wir alle happy."

Über seine Dreier-Würfe, die momentan sitzen: "Ich trainiere die jeden Morgen. Ich fühle mich aktuell wohl mit den Dreiern. Das war so ein Tag, an dem alles reingeht. Hard work pays off. Ich bin glücklich."

Über die Playoffs: "Das Team wird daran gemessen, ob du in die Playoffs kommst. Das war ein hartes Stück Arbeit. Zu Beginn der Saison gab es viele negative Stimmen. Wir haben viele Spiele verloren. Wir haben uns da hart reingearbeitet. Am Ende haben wir es uns verdient. Jetzt kann alles passieren."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U3ZDeXQ2NUdHT1orSFBhMC91akFGK05LK1llT1FrRDVYenFKeS81WGV4VT0=

Anton Gavel, Trainer Ulm: "Ich freue mich für die Spieler und den Verein, dass wir das geschafft haben. Es ist wichtig, dass wir die Playoffs eingetütet haben. Die Spieler haben besonders in der 2. Halbzeit einen sehr guten Job gemacht und sich das verdient. Die Saison war eine Achterbahn, das muss man wirklich sagen. Die Saison ist aber noch nicht vorbei. Am Ende können wir dann ein Fazit ziehen." . Der Anfang war unglaublich schwierig für uns alle. Dann haben wir uns da herausgearbeitet und die Jungs haben sich gesteigert

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVRneUVDNndWbUVtT29xWUtHU0ZERlBZd0lNNVlIV2tkZmJnYUJGM1lrcz0=

MHP RIESEN Ludwigsburg - NINERS Chemnitz 86:79

Chemnitz verpasst die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs und hat am Sonntag die letzte Chance. Ludwigsburg ist bereits qualifiziert, nimmt den Sieg gegen Chemnitz aber gerne mit. Die Ludwigsburger ziehen damit an Göttingen vorbei und sind aktuell 5. Für Chemnitz kommt es am Sonntag zum ultimativen Playoffs-Duell gegen Heidelberg - der Sieger zieht in die Playoffs ein.

Kevin Yebo, 30 Punkte, Chemnitz: "Wir haben kleine Fehler gemacht. Die Turnover haben weh getan. Am Ende war das Spiel nicht auf unserer Seite."

Über das entscheidende Spiel gegen Heidelberg: "Wir werden alles geben und reinwerfen und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Ich mache mir keine Sorgen. Wir werden alles geben."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3dPQ2FzRXlsdkg3aW5sR3FKRVI5SW56K1lDTUswWGkybGRObGdLaDNwVT0=

Eddy Edigin, 15 Punkte, Ludwigsburg: "Wir haben am Ende gekämpft. Wir sind konzentriert geblieben. Die hatten kurz einen Run. Da haben wir uns gedacht: scheiß drauf. Entschuldigung, das darf ich jetzt nicht sagen. Wir dachten uns, dass wird ein Kampf. Für die geht es um die Playoffs, für uns um die Positionierung. Wir müssen unser A-Game bringen und das haben wir gemacht. Wir sind verdient als Sieger vom Platz."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NkpLOVcwRWFYTm96RkpBMkd5dThVeWRRQWpnOENpZG52c1pscUhqL0ZGUT0=

SYNATINICS MBC - EWE Baskets Oldenburg 74:102

Kleiner Rückschlag für den MBC im Kampf gegen den Abstieg. Nur ein Sieg aus den vergangenen 10 Spielen. Zwei Absteiger stehen nahezu schon fest, der MBC ist noch nicht gesichert. Oldenburg dagegen hat den Platz in den Playoffs bereits sicher.

Ingo Freyer, Trainer MBC: "Der Ausfall unseres Point Guards war unter anderem ausschlaggebend für die Niederlage. Das ist nicht einfach, wenn der Motor in unserem Spiel raus ist. Dann haben die 3 Refs noch ihr übriges dazugetan mit Pfiffen, die wir nicht nachvollziehen konnten, die aber von Ref-Seite sicherlich gestimmt haben. Insgesamt war es schwierig in einer Formation zu spielen, die so wenig trainiert hat. Deshalb am Ende auch so ein Ergebnis."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmNiamFDdFAwUXd3UzVCOTViVngzQ2FzWEdwZlJGUWRsQmlJRk1LYklTdz0=

Kenneth Ogbe, Oldenburg: "Wir haben ein sehr gutes 1. Viertel gespielt. Wir wollen in jedes Spiel aggressiv reingehen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind froh, dass wir den Sieg holen konnten. Das war wichtig für uns. Wir wollten zeigen, dass es uns immer wichtig ist, zu gewinnen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3JMWVVQcC9ESjNtNlZTU2grT05qYXpkRWhvbHloMEpvNFRBc0VEaHUwST0=

Basketball live bei MagentaSport:

Sonntag, 07.05.2023 - der 34. Spieltag der BBL:

Ab 14.45 Uhr live: EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern München, BG Göttingen - Fraport Skyliners, Syntainics MBC - Hakro Merlins Crailsheim, Brose Bamberg - medi bayreuth, Rostock Seawolves - MHP Riesen Ludwigsburg, MLP Academics Heidelberg - NINERS Chemnitz, Telekom Baskets Bonn - ratiopharm ulm, Basketball Löwen Braunschweig - Veolia Towers Hamburg

Dienstag, 09.05.2023

EuroLeague - Playoff-Viertelfinale Spiel 5

Ab 20.15 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul

Mittwoch, 10.05.2023

EuroLeague - Playoff-Viertelfinale Spiel 5

Ab 19.45 Uhr: AS Monaco - Maccabi Playtika Tel Aviv

Ab 20.45 Uhr: Real Madrid - Partizan Mozzart Bet Belgrad

Quelle: MagentaSport (ots)