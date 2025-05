Schalke stellt Trainer van Wonderen sofort frei

Fußball-Zweitligist Schalke 04 stellt Chef-Trainer Kees van Wonderen und seinen Co-Trainer Robert Molenaar mit sofortiger Wirkung frei. Das teilte der Verein am Samstag mit.

Zuvor hatte der Ruhrclub mit einem 0:2 gegen Paderborn das vierte sieglose Spiel in Folge eingefahren. Die enttäuschenden Leistungen in Kaiserslautern (1:2) und gegen Paderborn gaben laut Verein den Ausschlag für den Schlussstrich kurz vor Saisonende.



"Insbesondere das Auftreten und die Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen geben Anlass zur Sorge. Wir sind nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, der Trend ist negativ. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, jetzt zu reagieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein", sagte Interimssportdirektor Youri Mulder.



Für die verbliebenen zwei Partien der Saison - auswärts bei Fortuna Düsseldorf und zu Hause gegen die SV Elversberg - übernimmt U23-Trainer Jakob Fimpel an der Seitenlinie. Fimpel hatte die Zweitliga-Mannschaft bereits in der Hinrunde gegen Preußen Münster (2:1) und Hertha BSC (2:2) betreut.

Quelle: dts Nachrichtenagentur