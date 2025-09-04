Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
DFB-Elf trifft 2026 auf die Elfenbeinküste und Finnland

DFB-Elf trifft 2026 auf die Elfenbeinküste und Finnland

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 13:04 durch Sanjo Babić
Logo der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Adler, seit der WM 1990 in Verwendung.
Logo der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Adler, seit der WM 1990 in Verwendung.

Lizenz: Logo
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Fußball-Nationalmannschaft wird im kommenden Jahr Heimspiele gegen die Elfenbeinküste und Finnland bestreiten. Das teilte der DFB am Donnerstag mit.

Demnach soll die Partie gegen den Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste am 30. März um 20.45 Uhr in Stuttgart stattfinden. Knapp zwei Monate später, am 31. Mai, kommt es dann zur gleichen Uhrzeit in Mainz zum Duell mit Finnland. Die Termine gelten im Falle der erfolgreichen direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft und vorbehaltlich der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington, teilte der DFB weiter mit.

Auf die Elfenbeinküste traf die deutsche Nationalmannschaft bislang erst einmal, das Freundschaftsländerspiel am 18. November 2009 in Gelsenkirchen endete 2:2. Gegen Finnland spielte Deutschland insgesamt 23-mal. 16 Partien gewann das DFB-Team, zuletzt am 31. August 2016 beim Abschiedsspiel von Weltmeister Bastian Schweinsteiger in Mönchengladbach mit 2:0. Sechs Spiele endeten mit einem Unentschieden, einmal siegten die Finnen. Die weiteren Länderspielgegner und Spielorte der Nationalmannschaft im Vorfeld der WM sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

