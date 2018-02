1. Bundesliga: Mainz und Wolfsburg unentschieden

Zum Auftakt des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Wolfsburg am Freitagabend mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Die Wölfe gingen in der 6. Minute durch Josip Brekalo zunächst in Führung, bevor die Gastgeber durch Yoshinori Muto in der 44. Minute ausglichen.

Nach dem Unentschieden kleben die beiden Mannschaften in der Tabelle weiter aneinander unmittelbar vor den Abstiegsplätzen - Wolfsburg auf Rang 14, Mainz auf Rang 15.

Quelle: dts Nachrichtenagentur