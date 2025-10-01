Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Para-WM: Streng gewinnt 100 m vor Floors – Doppelsieg in Neu-Delhi

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:35 durch Sanjo Babić
Leichtathletik.de und Sport1 melden einen deutschen Doppelsieg über 100 Meter der Klasse T64: Felix Streng holt bei der Para-WM Gold vor Johannes Floors.

Der 100-Meter-Endlauf der Prothesen-Sprinter wurde zur Nervensache. Felix Streng setzte sich in Neu-Delhi hauchdünn vor Johannes Floors durch. Beide erwischten einen starken Start und blieben bis ins Ziel auf Augenhöhe. Streng behielt auf den letzten Metern die Ruhe und entschied das Duell mit minimalem Vorsprung.

Der Erfolg krönt einen starken Team-Tag. In den technischen Disziplinen fielen weitere deutsche Podestplätze. Die Bundestrainer lobten den Mix aus Erfahrung und Nervenstärke. Für die Schlussphase der Titelkämpfe gilt: Regeneration, Starts schärfen, Fokus halten.

Quelle: ExtremNews


