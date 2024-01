1. Bundesliga: Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Mainz

Zum Auftakt des des 19. Spieltags hat Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 1:0 gewonnen.

Frankfurt bleibt damit auf Tabellenplatz sechs, Mainz auf Rang 16. In einer insgesamt schwachen und ereignisarmen Partie hatte Frankfurt einen höheren Ballbesitz zu verzeichnen. Mainz hatte ein paar Chancen und verteidigte lange gekonnt. Erst in der 73. Minute konnte Mario Götze das Spiel entscheiden: Mit einer gehörigen Portion Glück gelang ihm das 1:0 per Kopf, nachdem beim ersten Versuch der Ball von Zehntners Hüfte zu ihm zurückgesprungen war.

Quelle: dts Nachrichtenagentur