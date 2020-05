Frauen: König nimmt Abschied vom SV Werder Bremen

Nach 13 Jahren und mehr als 200 Pflichtspielen für die Grün-Weißen ist Schluss: Cindy König verlässt zum Saisonende das 1. Frauenteam des SV Werder Bremen. Die 26-jährige Angreiferin, die mit ihren 99 Pflichtspieltreffern Werders Rekordtorschützin ist, will eine neue persönliche Herausforderung annehmen.

"Die Entscheidung meine Heimat zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Beim SV Werder Bremen bin ich von der Nachwuchsspielerin zur Fußballerin gereift. In den ganzen Jahren durfte ich Meisterschaften, Jubiläen und Aufstiege bejubeln, konnte zweimal Torschützenkönigin in der 2. Frauen-Bundesliga werden und habe mit tollen Mitspielerinnen auf dem Platz stehen dürfen, die meine engsten Freundinnen wurden. Ich habe jedoch auch schwere Stunden wie die Abstiege durchlebt. Es lässt sich sagen, dass ich wirklich alles mitgenommen habe. Und eins ist sicher: Ich werde den Verein für immer im Herzen tragen", sagt Cindy König, die ergänzt: "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um etwas Neues auszuprobieren. Ich möchte mich in Zukunft voll und ganz auf den Fußball konzentrieren, mich persönlich weiterentwickeln und nochmal andere Ecken Deutschlands sehen. Zudem will ich später meinen Traum verwirklichen und nochmal im Ausland Fußball spielen."

Abteilungsleiterin Birte Brüggemann sagt zum Abschied: "Wir haben Cindy seit ihrem 14. Lebensjahr auf ihrem Weg bei Werder begleitet. Sie hat sich in dieser Zeit zu einer absoluten Identifikationsfigur des Frauenfußballs beim SV Werder entwickelt. Daher sind wir sehr traurig, dass sie sich entschieden hat, die Stadt, Werder und somit unser Team zu verlassen. Ihre Beweggründe können wir absolut nachvollziehen. Wir wünschen ihr vom Herzen alles Gute auf ihrem neuen Lebensweg."

Cindy König ist seit 2007 als Spielerin beim SV Werder Bremen und letztes aktives Mitglied des Gründungsjahrgangs der Frauen- und Mädchenfußballabteilung. In ihren 13 Jahren bei den Grün-Weißen absolvierte sie 208 Pflichtspiele für die 1.Frauen und erzielte dabei 99 Treffer, was sie zur Rekordtorschützin des SVW macht. In den Spielzeiten 2013/2014 (17 Tore) und 2014/2015 (19 Tore) wurde die gebürtige Bremerhavenerin Torschützenkönigin der 2. Frauen-Bundesliga Nord. In der Saison 2015/2016 erzielte sie ihren ersten Treffer in der 1. Frauen-Bundesliga. Seit 2013 war sie zudem Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des SV Werder Bremen, wo sie ihre Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau absolvierte.

