„Ein großes Kapitel endet": Jérôme Boateng beendet seine Laufbahn

„Ein großes Kapitel endet“: Jérôme Boateng beendet seine Laufbahn

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 06:35 durch Sanjo Babić
Jérôme Boateng (2017), Archivbild
Jérôme Boateng (2017), Archivbild

Foto: Rufus46
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur meldet, Jérôme Boateng habe mit 37 Jahren sein Karriereende erklärt. Transfermarkt und SPORT1 berichten übereinstimmend und nennen zuletzt LASK Linz als Station, wo sein Vertrag kürzlich aufgelöst wurde.

Boateng prägte über ein Jahrzehnt die Defensive des FC Bayern und gewann 2014 mit der Nationalmannschaft den WM-Titel. Stationen führten ihn unter anderem zu Hertha BSC, Manchester City, dem Hamburger SV, dem FC Bayern, Olympique Lyon, US Salernitana und zuletzt zum LASK. Nach Verletzungspausen und reduziertem Pensum in der vergangenen Saison zieht er nun den Schlussstrich. In seinen Abschiedsworten spricht er von „Lernen, Gewinnen und Verlieren“ – und kündigt an, dem Fußball in anderer Rolle verbunden zu bleiben.

Die Karrierebilanz umfasst zahlreiche Meisterschaften, Pokalsiege und zwei Champions-League-Titel mit dem FC Bayern. Experten würdigen seinen Mix aus Antizipation, Passspiel und Zweikampfstärke, der ihn insbesondere in Guardiolas Positionsspiel unverzichtbar machte. Medien verweisen darauf, dass rechtliche Auseinandersetzungen und sportliche Rückschläge seine späten Jahre prägten, ohne den Gesamteindruck eines der erfolgreichsten deutschen Innenverteidiger zu schmälern.

Quelle: ExtremNews


