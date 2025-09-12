EuroBasket 2025: Doncic raus, Deutschland drin, "Endlich bewiesen, dass wir ein Spiel dreckig gewinnen können"

Was für eine Zitterpartie, "ein richtig dreckiger Arbeitssieg" gegen Slowenien, so Moritz Wagner - aber Deutschland steht nach einem 99: 91 am Freitag im Halbfinale gegen Finnland (live und kostenlos ab 15.15 Uhr). "Das war ein toughes, sehr emotionales Spiel. Die 2. Halbzeit haben wir uns langsam ran gekämpft, Ohne Hektik. Wir haben die längere Bank ausgenutzt, am Ende die wichtigen Punkte gemacht. Es war klar, dass es nicht so glatt geht, wie man sich das wünscht", bilanziert Trainer Alan Ibrahimagic. Mit Ende des 3. Viertels trifft Tristan da Silva per Buzzerbeater zum 67:74 - ein Signal für den Weltmeister. "Das war definitiv ein sehr wichtiger Augenblick für uns."

Johannes Thiemann über die erste Halbzeit: "Wir haben phasenweise schlecht verteidigt, 50 Punkte zugelassen, das ist zu viel. Zweite Halbzeit haben wir´s deutlich besser gemacht. Aber wir können das Spiel vorher nicht so vor sich hinplätschern lassen." Zum Halbfinale gegen Finnland sagt Thiemann: "Ich erwarte ein ganz anderes Team wie in der Gruppenphase."

MagentaSport-Experte Moritz Wagner war vor lauter Anspannung kurz davor, die ganze Wohnung auseinander zu nehmen, beruhigte sich aber wieder: "Wir haben endlich mal bewiesen haben, dass wir auch Spiele eklig gewinnen können. Das ist ein Riesenschritt für die Mannschaft. Endlich mal ein Spiel, wo man sich auch emotional alles zusammenraffen musste. Das hat nicht so viel mit Basketball zu tun, sondern zu 80 Prozent mit emotionaler Stärke."

"So, wie wir spielen, sind wir schwer zu schlagen", bilanziert Dennis Schröder, der nach diesem besonderen Kampf erledigt war: "Ich habe noch Bock, aber ich bin auch müde nach so einem Spiel gegen die Slowenen. Mit vielen Floppings, viel Reden mit den Refs, mit dir und den Spielern. Das Wichtigste ist, dass wir das Spiel gewonnen haben und in die nächste Runde gehen."

Nicht schön, aber erfolgreich - ist auch ein Fazit des Viertelfinals: "Die Favoritenrolle als Weltmeister schmeckt Deutschland noch nicht so!", sagt Experte Per Günther, der in der 1. Halbzeit deutlich litt.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Halbfinal-Tag 2 mit Deutschland gegen Slowenien bei der FIBA EuroBasket 2025 - Quelle: MagentaSport. Alle EM-Halbfinals am Freitag gibt es live bei MagentaSport zu sehen. Deutschland gegen Finnland live und kostenlos ab 15.15 Uhr. Ab 19.30 Uhr der nächste Hammer: Türkei gegen Griechenland und Finnland.

Viertelfinale 4: Deutschland - Slowenien 99:91

Arbeitssieg für Deutschland gegen starke Slowenen und einen unfassbaren Luka Doncic. Der Superstar legt 39 Punkte auf und stellt das DBB-Team bis zum Ende vor große Probleme. Reicht aber - dank eines starken Schußspurts.

Alan Ibrahimagic, Assistant Coach DBB-Team: "Sehr, sehr toughes Spiel. Sehr emotional, aber in der 2. Halbzeit haben wir uns rangekämpft ohne Hektik und haben dann die längere Bank. Dafür haben wir die Spieler und die haben die Erfahrung. Zum Glück hat es gereicht. Die Mannschaft hatte schon viele solcher Spiele. Es war klar, dass sie es können und es war auch klar, dass es nicht so glatt geht, wie man es sich vielleicht wünscht." Über den Buzzer-Beater von Tristan da Silva: "Das war definitiv ein wichtiger Augenblick für uns. 7 hinten, dann auf 4 zu kommen und hinten raus emotional zu gehen, das war wichtig." Über Finnland: "Kennen wir, wir wissen, wie schwer es ist gegen sie zu spielen. Wenn man sie spielen lässt, sind sie sehr schwer zu verteidigen und da müssen wir einen besseren Job machen als in der ersten Halbzeit." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WS9UZzl2d0FDaVBJRkVmMGhhSVNySnBYNmltVUFqcHJWek02MVZKSlNMVT0=

Dennis Schröder geht nach dem Spiel zu seiner Familie und lässt sich drücken. Von seiner Frau gibt es einen Kuss. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2RDcGMvUG9WS2JvNWdjYjgySHZYSkM5QzViaVpOTzBxZ0dMMjY4MjB3Yz0=

Dennis Schröder, Kapitän DBB-Team, im MagentaSport-Studio auf die Frage von Moritz Wagner, ob er müde sei nach dem nächsten Halbfinaleinzug: "Ich habe auf jeden Fall Bock, bin auch ein bisschen müde, vor allem nach so einem Spiel. Die Slowenen mit viel Flopping, viel Reden mit den Refs, viel Reden mit dir und den Spielern. Das Wichtigste ist, dass wir den Sieg geholt haben und in die nächste Runde gehen."

Über die Schwierigkeit ruhig zu bleiben: "Sehr schwierig, aber das Trainerteam hat es gut gemacht und uns in den Aussagen gesagt: 'Fokus auf das nächste Play'."

Moritz Wagner über die Wege zum Sieg: "Wir haben heute endlich mal bewiesen haben, dass wir auch Spiele eklig gewinnen können. Das ist ein Riesenschritt für die Mannschaft. Endlich mal ein Spiel, wo man sich auch emotional alles zusammenraffen musste. Das hat nicht so viel mit Basketball zu tun, sondern zu 80 Prozent mit emotionaler Stärke."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZXllUjFjeVBiVU5tNXRzdTFNNHJwK1Mva0RQWDFFVUEyREpCcUx2RmVUaz0=

Johannes Thiemann, DBB-Team: "War ein ekliges Spiel. War ein Fight, sie haben uns nichts Leichtes gegeben. Wir mussten richtig arbeiten, offensiv wie defensiv und wir sind einfach nur froh, dass wir heute gewonnen haben. Wir haben 51 Punkte zur Halbzeit zugelassen, das ist zu viel. In der 2. Halbzeit haben wir es besser gemacht. Wir wussten da muss jetzt eine Reaktion kommen, wir konnten das Spiel nicht einfach vor sich hinplätschern lassen, weil am Ende kann man so ein Spiel auch verlieren."

Über das Finnland-Duell im Halbfinale: "Finnland ist kein leichter Gegner. Wir haben sie zwar in der Gruppe relativ deutlich geschlagen, aber ich erwarte da ein ganz anderes Team. Ich erwarte eine Reaktion von den Finnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a2NXL21hdWhCOUFJNDNSZEcwMWVBb1FzZjk0QlhzeHZETjFwS3QybjB2UT0=

Moritz Wagner über den Halbfinaleinzug: "Puh, zum Glück ist bei mir nicht abends, weil schlafen kann ich jetzt nicht. Es ist anstrengend das von außen mit zu beobachten. So einen Sieg muss man auch feiern. Es kann nicht immer nur schön sein. Es war ein richtig ekliger Arbeitssieg und die gehören bei solchen Meisterschaften auch dazu." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q0VXbnJra2hUdWhnM3hSRDdHdDg2VFhmY25yOHhuWlUvQ0RqTjgxSG1Jaz0=

Moritz Wagner über ein paar Schlüsselmomente im deutschen Spiel wie dem Dreier von Dennis Schröder und dem Buzzer-Beater von Tristan da Silva: "Ich habe das ganze Gebäude hier auseinandergenommen. Das war das erste Mal, dass wieder ein Flow drinnen war. Man hat gehofft, dass wir auf unsere Leistung zurückgreifen können, aber das war die ersten 2 Viertel nicht da. Und dann endlich mal so einen Lauf gehabt." Über den Buzzer-Beater: "Der Tristan-Wurf hat uns total das Momentum gegeben. Wenn wir dann ins Laufen kommen, dann sind wir echt schwer zu stoppen. Ich bin beeindruckt, dass wir einen Weg gefunden haben, ich weiß gar nicht wie, das Ding nach Hause zu holen. Das war zu einer Phase, wo wenig ging." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c1N3bm1MclIvNUxjQldWWll4dUI2dzFFVUh5aGV6NEVqVG1pVlpvWlVDZz0=

Deutschland - Slowenien 45:51 (Halbzeit)

Per Günther mit seiner kurzen Halbzeitanalyse, Deutschland liegt 45:51 hinten: "Der Fokus war da irgendwann, aber erst wenn du 10 bis 12 Punkte hinten bist. Dann kommt so ein bisschen die Dringlichkeit, schon etwas der Rücken zur Wand. Grande sind es für mich zu viele Eins-gegen-Eins-Situationen, die Luka Doncic bekommt. Irgendwo muss ein zweiter Körper dazukommen. Der offensive Start war nicht gut, kein hat so richtig Rhythmus. Aber am Ende steht und fällt alles mit dem Defensiv-Rebound. Wenn wir laufen wollen, wenn wir schnell spielen wollen, dann müssen wir den Ball einsammeln. 10 Offensiv-Rebounds gegen eine slowenische Mannschaft, wo du oft körperlich überlegen bist, ist viel zu viel." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TUZvL2RIRGN5YXZ4aVN4WFN3R0RWTWhHa25ScXVMRU1DVWlVQ3JxaENDVT0=

Viertelfinal 3: Finnland - Georgien 93:73

Finnland setzt sich im Duell der beiden Überraschungs-Teams gegen Georgien durch. Im Halbfinale könnte es für die Finnen ein Wiedersehen mit dem DBB-Team geben, sofern Deutschland Slowenien bezwingt.

Mit dem Ohrfeigen-Ritual machen sich die Finnen heiß für das Viertelfinale gegen Georgien. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WitLQ25RdVFNa3JGVnpHeTZQVlNvWk5Qb0xoYlZVL0cveUJZZGdNWXpzMD0=

Per Günther geht in die Analyse nach dem Spiel: "Für mich war es von der emotionalen Seite für Georgien eine Nummer zu groß. Der Präsident schenkt denen 1 Million Dollar, sie sind jetzt schon Volkshelden. Es gab Tränen auf der georgischen Bank in den letzten Minuten gegen Frankreich. Sie waren heute nicht stabil genug. Finnland spielt in der 1. Halbzeit die perfekte Basketball-Halbzeit, 10 von 15 Dreier, 1 Turnover. Es ist ein Wirkungstreffer, du hörst auf den gleichen Fokus zu haben. Finnland hat keinen Fabel-Basketball mehr gespielt. Neun Turnover in der 2.Halbzeit, nur noch 6 von 14 Dreier geschossen., aber 20 ist zu viel. Das bekommst du nicht mehr zurück. Du musst in den Phasen, wo es tough wird, dranbleiben, dann hast du eine Chance in der 2.Halbzeit." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RERvRzZFemlmay9HVmZxVUt3S0hldVlETm5oQk5Ld0tvNWFqTTVxWFRHaz0=

Sasu Salin, Finnland: "Ich bin überglücklich für das ganze Land und für die Jungs. Jede EuroBasket haben wir uns verbessert, wir haben versucht große Dinge zu erreichen und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Geschichte im Halbfinale." Über das Halbfinale: "Wir sind noch nicht fertig. Wir haben auf jeden Fall noch 2 weitere Spiele und die werden wir genießen und Spaß dabei haben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmJ6MmpuZjF6YkNzZnZ0dXlvRlhDNUd5UlRlRXI2cHhtdStOL09qMDRBMD0=

Edon Maxhuni, Finnland: "Wir sind eine Gruppe, die gewinnen will. Jeder hat die Energie gebracht und am Ende des Tages ist es ein Kampf über 40 Minuten, dem wir standgehalten haben. Es gibt keine Erwartungen, es ist das Halbfinale. Beide Teams sind gut. Wir haben schon gegen Deutschland gespielt und wissen, wie gut sie sind. Aber es ist uns wirklich egal. Wir werden uns darauf vorbereiten und noch hungriger zurückkehren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VW1HRHVwK1RNQTFBNzdiTjdaUllNeXZQUTZjcGpNa05Md0xoeGNhVFRNVT0=

Freitag, 12.09.2025

Halbfinals - alles live

Ab 15.15 Uhr live und kostenlos: Deutschland- Finnland

Moderation: Jan Lüdeke, Experten Per Günther und Moritz Wagner, Fieldreporterin Stefanie Blochwitz, Kommentar: Basti Ulrich und Steffen Hamman

Ab 19.30 Uhr: Türkei - Griechenland

Moderation: Jan Lüdeke, Experten Per Günther und Moritz Wagner, Fieldreporterin Stefanie Blochwitz, Kommentar: Michael Körner und Alex Vogel

Quelle: MagentaSport (ots)