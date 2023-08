1. Bundesliga: Bayern gewinnt gegen Werder

Zum Auftakt des 1. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern gegen Werden Bremen 4:0 gewonnen.

Bereits in der 4. Minute brachte Leroy Sané die Bayern in Führung. Niclas Füllkrug bemühte sich kurz darauf um ein Gegentor, das allerdings wegen Abseits nicht gewertet wurde. Im weiteren Verlauf waren die Bayern die dominantere Mannschaft, wenngleich Bremen lange stark verteidigte. Nachdem Bayerns neuer Superstar Harry Kane in der 74. Minute traf, machte Bremens Defensive allerdings zunehmend schlapp: Sané erzielte in der 90. Minute erneut für die Bayern und Mathy Tel erhöhte in der 4. Minute der Nachspielzeit gar auf 4:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur