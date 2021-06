Bundesliga-Spielpläne veröffentlicht

Das Duell Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München eröffnet am 13. August um 20:30 Uhr die 59. Bundesliga-Saison. Das teilte die Bundesliga am Freitag mit der Veröffentlichung der Spielpläne für die neue Saison mit.

Echtes Erstliga-Feeling gibt es aber schon drei Wochen vorher, denn die 2. Bundesliga startet schon am 23. Juli mit ebenfalls klangvollen Namen: Schalke 04 tritt gegen den Hamburger SV an. Letzter Spieltag in der Bundesliga ist der 14. Mai 2022, einen Tag später endet die 2. Liga.

Quelle: dts Nachrichtenagentur