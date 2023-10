Karel Geraerts neuer Cheftrainer von Schalke 04

Der Belgier Karel Geraerts wird neuer Cheftrainer des kriselnden Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Der "Wunschkandidat" habe am Sonntagabend seinen Vertrag bei Königsblau unterschrieben, teilte der Verein am Montag mit. Das Arbeitspapier besitzt demnach bis zum 30. Juni 2025 Gültigkeit. Sein erstes Training auf dem Rasen soll der Trainer am Mittwoch leiten.

"Nach dem ersten Treffen stand für uns fest, dass Karel Geraerts genau die Kriterien erfüllt, die wir uns für einen Schalker Cheftrainer wünschen", sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Sportdirektor André Hechelmann ergänzte, dass Geraerts einen "klaren Spielansatz" habe. "Sein Stil ist intensiv, zielgerichtet, effizient." Seine Arbeit soll der neue Cheftrainer zunächst mit dem bestehenden Trainer-Team absolvieren: "Wir arbeiten daran, einen Assistenten möglichst zeitnah zu verpflichten", sagte Hechelmann. "Darüber hinaus werden wir in den kommenden Monaten schauen, ob für unseren Weg weitere Veränderungen im Staff notwendig sind." Die Neuverpflichtung war nach der Entlassung von Thomas Reis nötig geworden. Der Bundesliga-Absteiger steht derzeit auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Quelle: dts Nachrichtenagentur