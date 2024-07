Erfolgreiche Olympia-Tests der deutschen Basketball-Nationalmannschaften in Berlin

Die deutsche Basketballmannschaft dominiert beim Test gegen Japan und sorgt für genug Selbstbewusstsein für's erste Spiel bei Olympia. Da heißt der Gegner ebenfalls Japan. DBB-Auswahl Kapitän Dennis Schröder könnte in Paris der deutsche Fahnenträger sein. Für ihn wäre das, sollte es dazu kommen, ein Zeichen: "Das wäre einfach ein kleiner dunkelhäutiger Junge, der aus Braunschweig kommt. Ich glaube, das würde vielen Leuten auch mit ausländischem Hintergrund viel geben."

Beim Blick zurück auf Deutschlands Weltmeistertitel muss sich MagentaSport-Experte Per Günther noch immer kneifen: "Sie haben Undenkbares geschafft." Weltmeister-Trainer Gordon Herbert wird bei Olympia sein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft bestreiten. Was seine Zukunft angeht, lässt er sich jedoch nicht in die Karten blicken: "Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde."



Die deutschen Damen gewinnen ihre Partie in Berlin zuvor ebenfalls . Für die Frauen, die erstmals bei Olympia dabei sind, der erste richtige Test seit der erfolgreichen Qualifikation im Februar. Marie Gülich findet, der Sieg sei auch mit Blick auf Olympia wichtig: "Das hilft uns für unser Selbstbewusstsein, mutiger zu sein - und deswegen war es ein Riesenschritt nach vorn." In Abwesenheit der 3 WNBA-Stars Satou Sabally, Nyara Sabally und Leonie Fiebich lief besonders Alexis Peterson mit 22 Punkten zur Höchstform auf. Marie Gülich ist begeistert von der Aufbauspielerin: "Sie ist eine unglaublich gute Spielerin, kann punkten, kann kreieren, kann passen. Die bringt einfach, so, so viel auf den Platz. Das hilft uns unglaublich."

Nachfolgenden die wichtigsten Stimmen und Highlights vom Doppelspieltag Deutschland (H) -Japan und Deutschland (D) - Nigeria. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Basketball bei MagentaSport macht auch im Sommer keine Pause: Ab Mittwoch, 24. Juli, blicken Per Günther und Benni Zander im Podcast Abteilung Basketball auf die Olympiachancen der deutschen Teams und das US-Dream-Team.

Deutschland (H) - Japan 104:83

Deutschland gewinnt eindrucksvoll gegen Japan. Der Sieg des Weltmeisters war zu keiner Zeit gefährdet. Franz Wagner legte in seiner Heimatstadt 27 Punkte auf und sorgt dafür, dass Deutschland mit großem Selbstbewusstsein in das erste Gruppenspiel in Paris gehen kann. Da geht es nämlich schon wieder gegen Japan.

Die Highlights aus dem Spiel: https://cloud.thinxpool.de/s/RDoQkYGjCqDLZ7Y

Dennis Schröder, Kapitän Deutschland und möglicher deutscher Fahnenträger bei den Olympischen Spielen: "Mit der Fahnenträger-Geschichte. Ist natürlich ein geiles Zeichen. Das wäre einfach ein kleiner dunkelhäutiger Junge, der aus Braunschweig kommt. Ich glaube, das würde vielen Leuten auch mit ausländischem Hintergrund viel geben. Dass jeder weiß, dass das möglich ist, so was zu machen."

MagentaSport-Experte Per Günther gesteht: "Ich habe noch nicht gewählt, ich sag's ehrlich, aber es ist noch nicht vorbei, hoffe ich." Dennis Schröder mit einem Schmunzeln: "Das ist eine Schande."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=blRtbTQ1bWxQREh1ZENabFAvc2JoKzF6TkxOMUxBUFByR29uMnRBRDNqRT0=

Mehr zu Dennis Schröder, Basketballweltmeister und Kandidat als Fahnenträger für Olympia: https://cloud.thinxpool.de/s/inCFiW2HsiJw4LQ

Gordon Herbert, Bundestrainer: "Wir haben in der 1. Hälfte guten Basketball gespielt, in der 2. Halbzeit nicht wirklich. Aber ich denke, die 2. Hälfte wird uns gegen sie im ersten Spiel helfen." Über seine Zukunft nach Olympia: "Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amNrdlFZczJ3cVdIdmppYUgveEpFNjhiZEJiK3RNQlIxV2RSU3ByRTB3Yz0=

Franz Wagner, Deutschland, 27 Punkte: "Die Japaner spielen ein bisschen anders als die anderen Teams. Deswegen ist es auch nie einfach, aber vor allem in der 1. Halbzeit sah das gut aus, gerade defensiv. Ich glaube, es ist auch gut zu sehen, wo wir noch Potenzial haben." In seiner Heimatstadt Berlin zu spielen, ist für ihn speziell: "Fühlt sich immer richtig gut an wieder hier zu spielen, deswegen will ich natürlich auch gut spielen, wenn ich das einmal im Jahr machen darf. Hat sich super angefühlt."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZG9aVEkraExOL2hSMHh1ZzZGWUtKcm83ODU3dGJSeko0YUZzTjZTa2w3UT0=

Johannes Thiemann, Deutschland, wird im Sommer von Berlin nach Japan wechseln. Die Partie heute sah er als eine Art inoffizielles Abschiedsspiel: "Natürlich ist es was Besonderes hier noch mal zu spielen vor den Berliner Fans, freue ich mich schon sehr darauf."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjFXcDdnSDZOeDBMYUtlUnpFK3Y2TUlVRkVyUk5Ba1pBc0gzNG9aM09ZND0=

MagentaSport-Experte Per Günther über Dennis Schröder und die Entwicklung des deutschen Basketballs: "2019 mit wirklich einem Tiefpunkt - und wer da davon gesprochen hätte, was dann in den nächsten 5 Jahren passiert, mit ihm als Anführer und mit dem deutschen Basketball, das ist nicht vorstellbar. Man muss versuchen, sich da immer mal wieder zurückzuführen. Es fühlt sich jetzt fast schon so an, ja Deutschland ist halt Weltmeister. Es ist undenkbar gewesen. Sie haben Undenkbares geschafft."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WEhlTlJLcDVjejhzVFJhMWk4ZDdMMnRlNFN1NnVlOTZmV2hmMzJ3R0ZSVT0=

Deutschland (D) - Nigeria 77:63

Auch ohne die 3 Stars aus der WNBA gewinnt die deutsche Damennationalmannschaft die erste Partie am Doppelspieltag deutlich. Grund dafür ist besonders Alexis Peterson. Mit 22 Punkten ist sie die beste auf dem Feld. Leonie Fiebich, Satou Sabally und Nyara Sabally sahen bei der Partie heute zwar nur zu, werden das Team aber für die Olympischen Spiele noch verstärken.

Die Highlights aus dem Spiel:

https://cloud.thinxpool.de/s/FjiQBBHdGsDJxmg

Marie Gülich, Deutschland, 16 Punkte: "Ich bin einfach unglaublich stolz auf dieses Team und die Art und Weise, wie wir einfach spielen. Alle wissen, dass uns halt gerade 3 wirklich wichtige Spieler fehlen und dass wir trotzdem vor dieser Crowd spielen und performen können, ist nicht immer einfach. Manchmal fehlt einem so der Fluss, aber ich bin einfach richtig stolz, dass wir das gemacht haben. Das hilft uns für unser Selbstbewusstsein, mutiger zu sein und deswegen war es ein Riesenschritt nach vorn." Angesprochen auf die heutige Top-Scorerin, Alexis Peterson, gerät sie ins Schwärmen: "Sie ist eine unglaublich gute Spielerin, kann punkten, kann kreieren, kann passen. Die bringt einfach, so, so viel auf den Platz. Das hilft uns unglaublich."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZFZZWDhSQ0RpZkdLdHArL2p1WGZvRWk0UkNsSDF5TmVielBBTCtqc0srVT0=

Emily Bessoir, Deutschland, 10 Rebounds: "In Berlin zu spielen vor der Heimatcrowd war super. Ein Supererlebnis, das noch mal vor Olympia mitzunehmen. Der Sieg ist mega gut für uns, aber es war mega cool den ganzen Support von den Leuten mitzubekommen."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWMySG5mNzU5bk9ScCs0OTV3eFF5QkdJdzFoL1lFSDVSZ2p0UGdQMURUST0=

Nyara Sabally, Deutschland und New York Liberty: "Die Vorfreude auf Olympia ist riesig. Das ist so ein cooles Ding. Man hätte nie gedacht, dass wir hier stehen, als ich als kleines Mädchen Olympia geschaut habe. Also, das ist echt ein Traum. Und auch mit dem Team, das hier machen zu können, mit meiner Schwester da auf dem Feld stehen zu können. Ich kann nicht nach was Besserem fragen." Daher hat Nyara Sabally jetzt auch die olympischen Ringe als Zahnschmuck: "Ich musste ein bisschen was machen. Wichtiger Moment, dachte ich mir, komm hau' ich mal einen raus."

Der Link zum Clip:

https://clipro.tv/player?publishJobID=TXNGczNLaVRZYy9wMWUxUXJaVUNlcVdUdVJnVTRxclVvMXE4bE1tSDBkUT0=

Abteilung Basketball mit Sommer-Spezial

Abteilung Basketball ist zurück mit einem Sommer-Spezial. Alles rund um die deutschen Mannschaften bei den Olympischen Spielen! Mit Benni Zander und Per Günther. Los geht's am Mittwoch, 24. Juli gegen Nachmittag in Episode 1 mit einem Preview auf Olympia. Alles zu den deutschen Herren und Frauen - und auch das US Dream-Team kommt nicht zu kurz. 8 kompakte Episoden sind während Olympia geplant.

Quelle: MagentaSport (ots)