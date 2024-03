1. Bundesliga: Hoffenheim bringt Sieg gegen Bremen über die Zeit

Zum Abschluss des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat die TSG Hoffenheim 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen.

Überragender Akteur der Kraichgauer war wie schon in der Vorwoche Maximilian Beier, der abermals einen Doppelpack schnüren konnte. Seinen ersten Treffer markierte er bereits in der 8. Minute im Anschluss an eine Ecke. Kurz vor dem Pausenpfiff schloss er einen schnörkellosen Angriff zum 2:0 ab. Die Bremer kamen in der ersten Hälfte insgesamt mit dem temporeichen und aggressiven Spiel der Hoffenheimer kaum zurecht. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig. Beier verpasste in der 58. Minute die große Chance auf sein drittes Tor. Knapp 14 Minuten später schwächte sich Hoffenheim dann allerdings selbst: Marius Bülter foulte Romano Schmid und wurde von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Die Bremer mühten sich nun, die Partie wieder spannend zu machen, konnten aber kaum zwingende Durchschlagskraft entwickeln. Das änderte sich erst in der Nachspielzeit, als Skelly Alvero den Anschlusstreffer erzielen konnte. Zum Ausgleich reichte es dann jedoch nicht mehr. Bremen empfängt am nächsten Samstagabend Borussia Dortmund. Die TSG gastiert am Sonntag in Frankfurt bei der Eintracht.

1. Bundesliga: Leverkusen baut in Köln Tabellenführung aus



Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen im rheinischen Duell beim 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen.

Die Hausherren gerieten dabei schon früh in Unterzahl. In der 13. Minute trat Jan Thielmann Granit Xhaka auf die Achillessehne, Schiedsrichter Tobias Stieler entschied nach Ansicht der Videobilder auf Platzverweis. Anschließend entwickelte sich größtenteils ein Spiel auf ein Tor. In der 37. Minute nutzte Jeremie Frimpong eine der herausgespielten Chancen schließlich zur Leverkusener Führung. Der FC konnte zum Ende der ersten Hälfte über Konter immerhin noch vereinzelte Nadelstiche setzen. Die erste große Chance des zweiten Durchgangs gehörte dann auch dem FC, doch der Schuss von Sargis Adamyan traf nur den Pfosten. Die Kölner wehrten sich couragiert gegen die Leverkusener Ballbesitz-Dominanz, konnten aber das 2:0 in der 73. Minute durch Alejandro Grimaldo nicht verhindern. Bayer brachte danach den Sieg souverän über die Ziellinie. Durch den Erfolg baut Leverkusen seinen Vorsprung auf Verfolger Bayern München auf zehn Punkte aus. Köln steckt derweil weiter tief im Abstiegskampf auf Rang 16. Die Kölner gastieren am kommenden Samstag im nächsten rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach. Leverkusen empfängt dann am Sonntag zum Abschluss des Spieltags den VfL Wolfsburg.

1. Bundesliga: Stuttgart besiegt Wolfsburg

In der Abendbegegnung des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg mit 2:3 gegen den VfB Stuttgart verloren.

Die Schwaben bekräftigen mit dem Sieg ihren Anspruch, im nächsten Jahr in der Champions-League mitmischen zu wollen. Bereits in der 14. Minute ging der VfB durch einen Kopfball-Treffer von Serhou Guirassy in Führung. Die Niedersachsen spielten weiterhin mutig auf, schafften es jedoch zunächst nicht, gefährliche Torchancen zu kreieren. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Joakim Maehle für Wolfsburg aus und brachte die Spannung zurück in die Begegnung. Nur zwei Minuten später verwandelte Guirassy einen Foulelfmeter für Stuttgart. Josha Vagnoman baute die Führung der Gäste in der 77. Minute weiter aus. Der VfL hielt dagegen und konnte in der 83. Minute den Anschlusstreffer durch Lukas Nmecha verbuchen. Am nächsten Freitag empfängt Stuttgart Berlin, Wolfsburg tritt am Sonntag in Leverkusen an.

